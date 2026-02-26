Март е месец на жените. Празнуваме женската сила в един мъжки свят. Около нас е пълно с вдъхновяващи жени. Повечето от тях не обичат да вдигат шум около себе си. Предпочитат тишината и мълчанието.

Днес ви срещаме с една такава дама: Таня Гатева – първата жена - селекционер на женския национален отбор в историята на баскетбола в България, и главен треньор на школата на Славия за момичета.

През март героите в поредицата ще бъдат само жени, които будят възхищение и дават сила на други като тях да повярват в себе си. Днес, повдигаме завесата над личното пространство на Таня Гатева и ще ви споделим 5 неща, които вероятно не подозирате за нея:

Горда майка на две деца

Гордее се безкрайно с децата си - Димитър Чакъров (1993 г.) и Габриела Коцева (2009). И двамата поемат по нейните стъпки в баскетбола.

Едва 6-годишен, синът ѝ влиза в залата, вдъхновен именно от майка си. Димитър играе дълги години точно на позицията, на която се състезава и майка му – гард. Израства в школата на Шампион 2006 при втория съпруг на Таня – Лъчезар Коцев. Момчето влиза и в юношеския национален отбор, а след това се мести за кратко в редиците на Левски. Духът е досущ като на жената, дала му живот и въпреки че не избира баскетбола за своя професия, Димитър вярва, че „Животът дава най-тежките изпитания на най-силните хора“.

Габриела е на 16, но върху раменете си носи огромни очаквания. Талантът ѝ е изключителен, а характерът – железен като на майка ѝ. Не я сломява дори тежка контузия на коляното, след като се завръща още по-убедена, че няма какво да я спре. Габи носи баскетболно ДНК и от двамата си родители – тя е плод на любовта на Таня с бившия играч на ЦСКА, основател и треньор в школата на Шампион 2006 – Лъчезар Коцев. Момичето играе в женския и в девическия тим на Берое (Стара Загора), като това лято ще бъде част и от националния отбор на България до 18-годишна възраст.

Най-ценната титла: Баба

Има едно малко човече, което разтопява сърцето на желязната Таня Гатева. Тя спокойно може да му е майка и често хората се заблуждават, че е точно така. Истината обаче е, че това човече носи на бившата баскетболистка най-ценната титла в живота ѝ – тази да бъде баба! Да, на 47 години, днес Таня Гатева е баба на 4-годишния Алек, който дойде ли петък, знае, че отива в Рая – в прегръдките на своята баба Таня и до неделя двамата се неотлъчно заедно. През деня – от зала, в зала, от мач, на мач, от тренировка на тренировка, а вечер – в игри и щуротии у дома. Алек е дете на сина на Гатева – Димитър и е много привързан към баба си.

Женското царство на фамилията

Изключително близка е с баба си, която е на 96. Откакто се помни, Таня е поела изцяло грижите за нея. Без чужда помощ, Гатева полага непрестанни грижи и за 75-годишната си майка. Жената от години изпитва затруднения в опорно-двигателния апарат, заради прекаран тежък инсулт.

Закърмена с духа на една легенда

Като дете, Таня Гатева расте под зоркия поглед и крилото на една истинска баскетболна легенда – двукратната олимпийска медалистка и европейска шампионка с Левски Спартак – Надка Голчева. Гатева е нейно откритие и израства в отбора на Левски, на който Голчева е треньор. Таня никога не е криела, че най-много дължи на своя треньор за уроците, превърнали я днес в човека и в жената, която е. И до ден-днешен двете остават много близки.

Нова година, нов дом

Наред с препускането между ангажименти към школата на Славия, подготовката за мачовете на женския национален отбор и семейните ангажименти, Таня Гатева стяга и нов дом. Той вече е почти готов, а русокосата дама снове от магазин в магазин: избира полчки, ламинат, оборудване за банята. Поръчва кухненски мебели. Пренася тонове багажи, бръмчи от сутрин до здрач с прахосмукачката и парцала, но няма умора.

И в цялата тази лудница, тази силна жена не спира да крачи напред само с една мисъл в главата си: Как серията от победи на женския национален отбор да продължи и как мечтата на поколения наред – България отново да се класира на европейско първенство след повече от три десетилетия пауза, да остане жива.

