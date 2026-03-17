Церемонията по връчването на наградите „Оскар“ e истинска модна сцена. През годините червеният килим се е превърнал в своеобразна изложба на изключителни диаманти, исторически камъни и уникални дизайнерски произведения, носени от най-големите звезди на Холивуд. Блясък, шик и много елегантност - но ето кои бяха най-запомящите се бижута в историята на Оскарите.

Диаманти, които не забравяме

Сред най-запомнящите се моменти остава появата на Лейди Гага през 2019 г., когато тя носи легендарния жълт диамант на Tiffany & Co. – камък с тегло 128,54 карата и приблизителна стойност от 30 милиона долара.

Това бижу, едно от най-редките в света, се превръща в абсолютен акцент на вечерта и влиза в историята на наградите.

Друг впечатляващ пример е Елизабет Тейлър, която демонстрира прочутия диамант „Taylor-Burton“ – камък с тегло над 69 карата, впоследствие превърнат в изящно колие. Нейната поява затвърждава тенденцията бижутата да бъдат не просто аксесоар, а централна част от визията.

Блясъкът на съвременния Холивуд

През последните десетилетия традицията продължава с пълна сила. Никол Кидман привлича вниманието с впечатляващо колие, изработено от над 7500 диаманта и оценено на около 7 милиона долара – истинско произведение на изкуството, създавано в продължение на хиляди часове.

Смели акценти и модни тенденции

Не липсват и по-нестандартни решения. Анджелина Джоли предизвиква истинска сензация с масивни изумрудени обеци с общо тегло 115 карата – избор, който поставя началото на нова тенденция в бижутерийната мода на червения килим.

Кийра Найтли залага на винтидж бижу с историческа стойност, принадлежало някога на иранска принцеса, а Одри Хепбърн остава символ на елегантността с изящни висящи обеци, които подчертават класическия ѝ стил.

Бижутата като културен символ

Общото между всички тези впечатляващи визии е не само стойността на скъпоценностите, но и тяхната дълбока символика. Често те носят история, принадлежали са на известни личности или са създадени специално за конкретното събитие, което ги прави уникални и неповторими.

Днес бижутата на „Оскарите“ продължават да бъдат неразделна част от бляскавото събитие – демонстрация на лукс, традиция и майсторство, която допълва магията на киното и превръща всяка поява на червения килим в запомнящ се момент.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER