Александър Кадиев и любимата му Ивелина съвсем скоро обявиха щастливата новина, че ще стават родители и зарадваха всички свои близки, приятели, фенове и последователи. Сега обаче следва нещо още по-вълнуващо, а именно разкритието на пола на бебето.

Щастливото семейство публикува трогателно видео в Инстаграм, в което се вижда как роднини и близки са се събрали, очаквайки най-вълнуваща новина - да разберат какъв е пола на бебето. В градината, сред безкрайна красота, специална торта, розови и сини балони, атмосфера изпълнена с любов и нетърпение, близките се разделиха на два отбора - едните бяха убедени, че ще е момиченце, а другите, че ще бъде момче.

Цялото синьо е тяхно - момченце ще обогати света им

Александър Кадиев и Ивелина бяха повече от развълнувани, с широки усмивки и погледи пълни с нетърпение, обич и радост. Катето Евро също не успя да скрие силните си емоции, които доведоха до сълзи от щастие, в момента, в който спукаха балона и всичко се разкри. Навсякъде стана синьо - семейството очаква момченце! Всички се разчувстваха изключително много, а Сашо Кадиев бе на седмото небе от щастие.

"Последните няколко месеца всички имаха теория. Ето го и най-щастливият отговор". - написа той към клипчето

Малката Катя, сестрата на бебчето, беше написала трогателно писмо, което започваше с думите:

"Малко човече, нямам търпение вече да те срещна и да играем заедно!"

Когато сърцето е пълно с обич

„Тя е най-вълшебното момиче, което познавам. Обичам я с цялото си сърце. И съм щастлив, че и тя ме обича.“ Това написа преди дни Сашо Кадиев за любимата си Ивелина Чоева, а малко след това двамата съобщиха прекрасната новина, че очакват първото си дете. Повече от пет години Александър и Ивелина са щастливо влюбени. През 2020 г. те започнаха връзката си – и оттогава насам двамата са неразделни. Четири години по-късно сключиха брак на красива церемония сред лозята на българска винарна. Последва и меден месец на остров Боракай, Филипините

Вижте повече от гостуването на Сашо Кадиев и Ивелина в "Преди обед" - във видеото най-отгоре.