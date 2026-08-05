Лятото и царевицата вървят ръка за ръка. Забравете за чакането на голямата тенджера с вода да заври, за да се насладите на сочен и сладък кочан. Съществуват няколко бързи начина на готвене, които дават отличен резултат и дори запазват повече вкус и сочност от класическото варене.

ТОП 5 метода за приготвяне на царевицата

1. В микровълновата

Това е трик, който години наред е любим на професионалните готвачи. Сложете царевицата без да махате листата директно в микровълновата.

Време: 3–5 минути (според големината и мощността на уреда).

След това оставете кочана да почине около минута. Отрежете дебелия край и стиснете от другата страна - царевицата буквално ще се изплъзне от листата, почти без никакви "косъмчета".

Листата задържат парата и така зърната остават сочни, без да се налага добавяне на вода.

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2. В еърфрайер

Ако обичате леко карамелизирани зърна, това е един от най-добрите варианти. Ето как да я приготвите:

Почистете царевицата

Намажете с малко масло или зехтин

Посолете по желание

Печете на 190°C за 8–12 минути, като обърнете кочана по средата на готвенето

Получава се комбинация между варена и печена царевица - сочна отвътре и с приятно запечени зърна отвън.

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3. Варене без преваряване

Една от най-честите грешки е царевицата да се вари твърде дълго. Затова първо изчакайте водата да кипне. След това вътре добавете почистените зеленчуци и варете 5–6 минути, докато зърната станат яркожълти и крехки.

По-дългото варене може да направи царевицата по-жилава, вместо по-мека.

4. Във фурна

Оставете листата или увийте царевицата във фолио с малко масло.

Печете на 190°C за около 25–30 минути. Така се запазва естествената сладост, а ароматът става по-интензивен.

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5. Трикът с мляко и масло

Тази рецепта става все по-популярна. След като водата заври, към нея се добавят малко прясно мляко, масло и щипка сол.

Резултатът е изключително кремообразен вкус и още по-сочни зърна.

Вижте цялата рецепта и начин на приготвяне тук:

Малък трик за още повече вкус

Независимо кой метод изберете, не пропускайте да намажете горещата царевица веднага с масло, за да попие по-добре, а след това добавете сол.

Ако искате да разнообразите вкуса, поръсете с пушен червен пипер, пармезан, чесън на прах или пресни зелени подправки.