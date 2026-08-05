81-годишният Майкъл Дъглас направи рядка публична поява заедно с дъщеря си Карис. Холивудският актьор се появи на червения килим в Майорка, хванат за ръка с 23-годишната си дъщеря, по повод специално отличие, свързано с испанския остров.

Звездата от „Фатално привличане“ беше обявен за един от първите носители на титлата посланик на Terra d'Honor - признание за приноса му към популяризирането на културата, природата и наследството на Майорка по света.

Отличието беше връчено на специална церемония, организирана от местните власти, а събитието се проведе в културния център Costa Nord във Валдемоса - място, с което самият Дъглас има специална история.

За повода актьорът избра елегантна, но непретенциозна визия - тъмносиньо сако и бяла риза с отворена яка. До него Карис привлече вниманието с модерен черен тоалет - топ без презрамки, широк черен панталон и златни аксесоари, които допълваха изисканото ѝ облекло.

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Любовта на Майкъл Дъглас към Майорка продължава повече от 35 години

Връзката на актьора с острова датира още от края на 80-те години. През 1989 г. той купува имението S'Estaca край Валдемоса - исторически имот в живописната планинска верига Сера де Трамунтана, който се превръща в негово любимо убежище далеч от Холивуд.

През годините той помага с популяризирането на Майорка като подкрепя местни културни инициативи, а през 2000 г. финансира създаването на културния център Costa Nord във Валдемоса.

Имотът S'Estaca има и собствена история - освен впечатляващи гледки към Средиземно море, той разполага с лозя и традиционна архитектура, а през годините е бил място за почивка на семейството и близки приятели на актьора.

Снимка: Getty Images

Карис Дъглас следва стъпките на известните си родители

Карис е дъщеря на Майкъл Дъглас от брака му с актрисата Катрин Зита-Джоунс, които се венчаха през 2000 г. Двамата имат още един син - 25-годишния Дилън. Освен тях Дъглас има и по-голям син - Камерън, от първия си брак с Диандра Люкър.

Подобно на своите родители, Карис също проявява интерес към киното и изкуството. Тя завършва Brown University със специалност, свързана с кино и международни отношения, а по-късно започва да развива своята актьорска кариера. Сред последните ѝ проекти е сценична роля в постановката „Чайка“ на Антон Чехов.

Карис често получава внимание и заради поразителната си прилика с майка си. Въпреки това тя неведнъж е показвала, че иска да бъде разпознавана не само като дъщеря на две холивудски звезди, а като артист със собствен път.