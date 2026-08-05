Планираните ремонти и профилактиката оставят хиляди домакинства без топла вода за дни, а понякога и за седмици, което затруднява ежедневието. Макар неудобството да е временно, има начини да улесните тази ситуация. Ето няколко практични съвета, които могат да ви спестят време, усилия и излишен стрес.

Полезни уреди, които могат да улеснят живота без топла вода

Преносим душ с USB акумулаторна помпа

Това е един от най-популярните продукти, който лесно можете да намерите в Temu. Представлява малка помпа, която се поставя в кофа или туба с предварително затоплена вода и я изпомпва към душ слушалка. Батерията обикновено издържа няколко душа с едно зареждане. Подобни устройства се използват масово при къмпинг и пътувания.

Снимка: Istock/Temu

Соларен душ (Solar Shower Bag)

Черна торба с вместимост между 10 и 20 литра, която използва слънчевата енергия, за да затопли водата. След няколко часа на пряка слънчева светлина може да осигури достатъчно топла вода за кратък душ. Подходяща е през лятото и не изисква електричество.

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Сгъваема силиконова кофа

На пръв поглед изглежда дреболия, но е много практична. Заема малко място, а в нея лесно може да се смеси топла и студена вода за къпане, миене на съдове или пране на ръка.

Електрическа кана

Ако спирането е само за няколко дни, най-лесното решение остава електрическата кана. Вместо да загрявате вода многократно, напълнете голям леген или кофа и я смесете със студена вода до комфортна температура.

Снимка: Istock/ Temu

Проточен електрически бойлер

Ако всяко лято оставате без топла вода за седмица или повече, това може да бъде дългосрочно решение. Монтира се от специалист и осигурява топла вода независимо от централното топлоподаване.

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Малко подготовка спестява много неудобства

Липсата на топла вода никога не е приятна, но с няколко предварителни приготовления ежедневието може да продължи почти нормално. Най-важното е да следите официалната информация за ремонтите, да използвате безопасни начини за затопляне на вода и да не претоварвате електрическата инсталация у дома.

До 10 август включително ще бъде преустановено топлоподаването към всички абонати, захранвани от ТЕЦ „София“. Ето кои са засегнатите райони.

Временното прекъсване ще засегне голяма част от централните райони на столицата, както и кварталите „Надежда“ 1, 2 и част от 4, „Свобода“, „Илиянци“, „Света Троица“, „Фондови жилища“, „Военна рампа“, „Зона Б-5“, „Зона Б-18“ и „Зона Б-19“, „Банишора“, както и части от „Лозенец“.

Пълният списък на засегнатите адреси е публикуван на сайта на „Топлофикация София“.