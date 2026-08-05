Планираните ремонти и профилактиката оставят хиляди домакинства без топла вода за дни, а понякога и за седмици, което затруднява ежедневието. Макар неудобството да е временно, има начини да улесните тази ситуация. Ето няколко практични съвета, които могат да ви спестят време, усилия и излишен стрес.

Полезни уреди, които могат да улеснят живота без топла вода

  • Преносим душ с USB акумулаторна помпа

Това е един от най-популярните продукти, който лесно можете да намерите в Temu. Представлява малка помпа, която се поставя в кофа или туба с предварително затоплена вода и я изпомпва към душ слушалка. Батерията обикновено издържа няколко душа с едно зареждане. Подобни устройства се използват масово при къмпинг и пътувания.

 

Какво се случва с тялото, ако заменим сутрешното кафе с топла вода

Снимка: Istock/Temu

 

  • Соларен душ (Solar Shower Bag)

Черна торба с вместимост между 10 и 20 литра, която използва слънчевата енергия, за да затопли водата. След няколко часа на пряка слънчева светлина може да осигури достатъчно топла вода за кратък душ. Подходяща е през лятото и не изисква електричество.

Снимка: iStock

  • Сгъваема силиконова кофа

На пръв поглед изглежда дреболия, но е много практична. Заема малко място, а в нея лесно може да се смеси топла и студена вода за къпане, миене на съдове или пране на ръка.

  • Електрическа кана 

Ако спирането е само за няколко дни, най-лесното решение остава електрическата кана. Вместо да загрявате вода многократно, напълнете голям леген или кофа и я смесете със студена вода до комфортна температура.

Снимка: Istock/ Temu

  • Проточен електрически бойлер

Ако всяко лято оставате без топла вода за седмица или повече, това може да бъде дългосрочно решение. Монтира се от специалист и осигурява топла вода независимо от централното топлоподаване.

Снимка: iStock

Малко подготовка спестява много неудобства

Липсата на топла вода никога не е приятна, но с няколко предварителни приготовления ежедневието може да продължи почти нормално. Най-важното е да следите официалната информация за ремонтите, да използвате безопасни начини за затопляне на вода и да не претоварвате електрическата инсталация у дома.

 

Какво се случва с тялото, ако заменим сутрешното кафе с топла вода

До 10 август включително ще бъде преустановено топлоподаването към всички абонати, захранвани от ТЕЦ „София“. Ето кои са засегнатите райони.

Временното прекъсване ще засегне голяма част от централните райони на столицата, както и кварталите „Надежда“ 1, 2 и част от 4, „Свобода“, „Илиянци“, „Света Троица“, „Фондови жилища“, „Военна рампа“, „Зона Б-5“, „Зона Б-18“ и „Зона Б-19“, „Банишора“, както и части от „Лозенец“.

Пълният списък на засегнатите адреси е публикуван на сайта на „Топлофикация София“. 

 