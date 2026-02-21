Много хора търсят прости сутрешни ритуали - които да събудят деликатно тялото и да му дадат тласък за деня. Един от тях е навикът да се пие топла вода веднага след събуждане, преди консумацията на каквото и да било друго. Обикновена вода, загрята до приятно топла, почти гореща температура.

Един прост навик, произхождащ от древни традиции като Аюрведа и традиционната китайска медицина, който в последните години преживява истинско възраждане.

Как действа топлата вода

Първата глътка топла вода действа като нежен сигнал за събуждане - топлината отпуска гладката мускулатура на храносмилателния тракт, а хидратацията улеснява движенията. Гастроентеролозите отбелязват, че топлите течности могат да ускорят моториката на стомаха и червата, което означава, че съдържимото в тях се придвижва по-лесно. Това не е чудодейно лекарство, но много хора установяват, че сутрешното им посещение на тоалетната става по-естествено и без усилие.

Снимка: iStock

Какво се случва след няколко седмици редовно пиене

Ако поддържаме този навик всеки ден, почти сигурно е, че червата ще започнат да функционират по-добре. Много хора забелязват по-малко подуване и по-малко газове.

Топлата вода помага за разреждане на стомашното съдържимо и слузта, което улеснява преминаването на храната през системата. Някои гастроентеролози подчертават, че това не е пряко лечение на запек, но може да облекчи симптомите, особено при хора с по-бавна чревна моторика.

Когато червата функционират без затруднения, усещането за тежест намалява, усвояването на хранителните вещества се подобрява, а дори и кожата става по-сияйна, тъй като токсините се елиминират по-лесно.

Как правилно да приготвим и пием топла вода

Водата трябва да се загрее до температура, комфортна за пиене на малки глътки – приблизително 50–60 °C.

Най-добре е да се пие бавно, без бързане. Някои добавят капка лимон за свежест, но основата е чистата топла вода. Важно е това да се прави на празен стомах, поне 20–30 минути преди закуска.

Какво казва науката

Предполага се, че топлата вода ускорява изпразването на стомаха и отпуска гладката мускулатура и намалява симптомите на диспепсия (хроничен дискомфорт в горната част на корема, включващ симптоми като парене, тежест, ранно засищане и подуване).

Пиенето на топла вода всяка сутрин не е мимолетна мода, а древна мъдрост, която добре се вписва в съвременното разбиране за храносмилането. Не бива да очакваме чудеса за една нощ, но след няколко седмици постоянство вероятно ще забележим по-малко подуване и по-спокойни черва.

