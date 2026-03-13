Добра новина за всички нас – животът ни става по-дълъг! След няколко предизвикателни години, белязани от пандемията, данни на Евростат за 2024 г. показват, че средната продължителност на живота в Европейския съюз е достигнала 81,5 години.

Това е не само възстановяване от нивата по време на COVID-19, но и нов рекорд, надминаващ дори добрите стари времена от 2019 г. Изглежда, че се грижим по-добре за себе си, а медицината и начинът ни на живот дават своите плодове

Жените – кралиците на дълголетието

Дами, имаме повод за гордост и за малко повече време за шопинг! Статистиката е категорична: жените в ЕС живеят средно с 5,2 години повече от мъжете.

Средната възраст при жените достига 84,1 години.

Господата ни следват със средно 78,9 години.

Интересно е, че тази разлика е най-осезаема в Латвия (цели 9,8 години разлика!), докато в Нидерландия и Швеция мъжете и жените почти се „настигат“ по дълголетие.

Къде се живее най-дълго?

Снимка: iStock

Ако търсите тайната на вечната младост, може би трябва да хвърлите едно око към Испания и Италия. Регионът на Мадрид е абсолютният шампион с впечатляващите 85,7 години средна продължителност на живота. Стокхолм и Тренто също не остават по-назад, докосвайки границата от 85 години. Може би комбинацията от слънце, хубава храна и по-малко стрес е ключът?

Как стоят нещата в България?

Тук статистиката ни поднася малко „студен душ“. За съжаление, три български региона попадат в топ 5 на местата с най-ниска продължителност на живота в ЕС.

Северозападният регион води класацията със средно 73,9 години.

Следват го Северен централен (74,9 г.) и Североизточен (75,4 г.).

Тези цифри са напомняне, че здравето ни трябва да бъде приоритет номер едно. Всичко започва с по-качествената храна и стига до редовни профилактични прегледи и движение.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER