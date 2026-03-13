Четиринадесетото издание на Фестивала на дивите цветя в Родопите ще се състои от 20 до 28 юни, съобщиха от читалище „Проф. д-р Асен Златаров“ в с. Смилян. Домакин на традиционния празник са селата от горното поречие на Арда – Смилян, Могилица, Арда, Горна Арда, Кошница, Сивино, Киселчово и Кремене.

Фестивалната програма съчетава фолклорни събития и творчески ателиета, представящи традиции и природното богатство в планинския район, обясняват организаторите.

Откриването ще е на 20 юни с ежегодния фолклорен събор „Изворен глас“ в Смилян. Селото, популярно като „столицата на фасула“, ще представи и изложение-базар „Чиста храна за нас и нашите деца“ с участието на фермери и производители на местни продукти.

Снимка: iStock

Ателие за деца „Рисуваме цветя“ ще включи в програмата и най-малките обитатели на Смилян и околните населени места. Дегустации на родопски билкови чайове и традиционни за Родопите ястия от натурални продукти са предвидени за гостите на Фестивала на дивите цветя.

На 23 и 24 юни е предвиден обичаят за Еньовден, който ще се изпълни на поляните край с. Горна Арда. За ритуала за бране на билки, виене на венци и цветя, посрещане на изгрева ще се допускат само жени, а както повелява традицията, препоръчителното облекло е дълги бели ризи, уточняват организаторите.

В програмата на фестивала и тази година са предвидени познавателни ботанически турове и преходи до места в Родопите с находища на ценни растителни видове. Обучително ателие ще покаже многообразието от билки, използвани в традиционната медицина.

