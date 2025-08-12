На 12 август 1955 г. света напуска големият германски писател Томас Ман, носител на Нобелова награда за литература през 1929 г. за романа си "Буденброкови".

В периода 1895-1898 г. пребивава в Италия заедно с брат си - писателя Хайнрих Ман, като още там започва работа над епохалния роман и публикуването му през 1901 г. го спасява от тежка житейска криза.

Днес се навършват 70 години от смъртта на Томас Ман, а ние почитаме автора на "Вълшебната планина" и "Доктор Фаустус" с вечните му мисли и цитати.

"Любовта, не разумът, е по-силна от смъртта."

"Времето е скъпоценен подарък, който ни е даден, за да станем чрез него по-умни, по-добри, по-зрели и съвършени."

"Нашият страх е източник на смелост за враговете ни."

"Опознавайки себе си, човек се променя."

Снимка: Getty Images

"Човек е млад или стар, в зависимост от това как се чувства."

"В името на доброто и любовта, човек не трябва да позволява на смъртта да обсеби мислите му."

"По-добре болезнена истина от удобна лъжа."

"Ако имам някакво желание за посмъртна слава на моето творчество, то е да кажат за него, че е жизнерадостно, макар да познава и смъртта."

Снимка: Getty Images

"Няма нищо по-нехигиенично от живота."

"Философията е царица на всички науки."

