Джан-Микеле - един от най-противоречивите участници в „Ергенът: Любов в рая“, за пръв път сподели за раздялата си с Габриела и заяви, че между тях не е имало нито агресия, а краят на връзката им е настъпил по напълно естествен начин.

Той сподели емоционално видео в социалните мрежи, в което коментира развоя на отношенията им с Габи след участието на двамата в романтичното риалити.

"Относно раздялата ми с Габриела – раздялата си е раздяла. Разделихме се по супер натурален начин, просто с времето видяхме, че не сме един за друг. Всеки пое по своя собствен път, за да може да преоткрие себе си и да немери това, което търси – както в партньора отсреща, така и в живота", казва Джан-Микеле.

Той е категоричен, че никога не е проявявал физическо насилие към жена.

„Никога през живота си не съм докосвал жена с пръст и не одобрявам никакъв физически тормоз над жени – и мога да се подложа на детектор на лъжата за това нещо", категоричен е той.

Джан-Микеле разкри и причината да се намира от известно време в Албания.

„Причината, в която съм в Албания, е здравословното състояние на баща ми, което не искам да коментирам в момента – само ще кажа, че се надявам всичко да мине по-бързо и да се възстанови“, каза той.

„За тези 15-20 дни, в които съм неизбежно до него, имам към 20-30 часа сън, защото той има нужда от постоянна грижа и някой да е до него – независимо всички медицински сестри и лекари“, допълни Джан-Микеле.

„Моите празници тази година ще са доста по-различни, но няма как, такъв е животът. Пожелавам на всички весели празници, бъдете здрави, бъдете със семействата си, обичайте се и се подкрепяйте! Единственото важно нещо за мен тази Коледа - и единственият подарък, който искам - е всичко да е наред със здравето на баща ми“, сподели още той.

Вижте какво споделиха Джан-Микеле и Габриела след излизането си от „Ергенът: Любов в рая“ в следващото видео:

