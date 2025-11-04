Джан-Микеле се открои като един от най-темпераментните участници в романтичното риалити "Ергенът: Любов в рая". Той винаги успява да бъде в център на внимание и да отстоява себе си. Дори тогава, когато това му носи критики и негативи.

Джан е роден в семейство на италианец и българка. Живял е както в България, така и в Италия и Румъния. Говори свободно четири езика. И може да се похвали, че още на 13 години печели международния конкурс Best child model of the world.

В шоуто Джан показа, че не умее да губи и ползва всякакви средства, за да постигне целите си. Той успя да извоюва стрцето на Габриела Михайлова и дори двамата станаха първата двойка, открито заявила чувствата си един към друг.

И въпреки че колоритният участник взе внезапното решенито да напусне "Ергенът: Любов в рая" след серия от скандали с друг участник - Орлин, любопитно е да научим още подробности за него.

Ако можеше да изживееш един ден като който и да е мъж в света, кой би избрал?

Холивудска звезда като Джейсън Стейтъм.

На какво искаш да научиш бъдещата си дъщеря/син?

Въпрос с изключително обширен отговор. Преди всичко на достойнство. Освен трудолюбие, емпатия, да съди със сърцето си.

Какъв съвет би дала на 18-годишното си Аз?

Да си закупи биткойни и да учи повече. Относно житейски опит не бих променил нищо, иначе нямаше да съм това, което съм.

Какво е любовта за теб сега?

Любовта е бензина на една кола, водата за едно цвете, нещото, което движи целият механизъм на живота и му придава истински смисъл.

Какво е твоето тайно оръжие за първа среща?

Здравейте, казвам се Джан Микеле, мисля, че е достатъчно.

Кой е най-неловкият момент, в който си се опитвал да впечатлиш някого?

Със сигурност е имало много такива. В момента се сещам как влязох в гребната база, за да търся джапанката на едно момиче, която случайно падна там. Така и не я намерих и тя се прибра боса.

Ако трябваше да напишеш любовно писмо с емоджита, кои щяха да са задължителни?

Целувка, сърце, усмихнато човече със сърца, усмихнато с сърца вместо очи, изпращащо сърце за целувка, изплезено.....

Любим плод, песен, цвят и футболен отбор

Всички плодове. Песен - труден избор, защото харесвам почти всякакъв стил и зависи от състоянието и настроението ми. Любим цвят нямам. Футбол не гледам, привърженик съм на спортовете, в които човек е солов играч, като бойните, например.

Във видеото вижте моменти от участието на Джан Микеле в шоуто:



