Джан-Микеле е роден в семейство на италианец и българка. Живял е в България, Италия и Румъния, говори перфектно четири езика.

На 13 години печели международния конкурс Best child model of the world.

Без усилие се превръща в център на внимание. Ако иска нещо, взима си го. Не умее да губи и ползва всякакви средства, за да постигне целите си.

Какво работи/учи Джан-Микеле?

Предприемач

Джан-Микеле за връзките и любовта

Има слабост към красиви жени. За него те са трофей и поредното доказателство за успех. Не приема по-малко от царица до себе си.

