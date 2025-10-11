Холивудската легенда Даян Кийтън почина на 79-годишна възраст.

Блестящата й кариера на актриса продължи повече от половин век. Даян Кийтън е починала в Калифорния, като новината е потвърдена семейството й. По-подробна информация за момента не е известна, пише NY Post.

Кийтън, която стана известна през 70-те години, участва в хитови филми като „Кръстникът“, „Ани Хол“, „Бебешки бум“, „Клубът на първите съпруги“ и „Нещо трябва да се промени“.

Даян Кийтън като дете

Когато е още дете, майка ѝ печели конкурс за домакини в родния ѝ Лос Анджелис. Кийтън твърди, че състезанието, което минало под формата на спектакъл, ѝ е дало идеята да стане актриса. Друго нейно вдъхновение била актрисата Катрин Хепбърн.

След като завършва гимназия, Даян заминава за Манхатън, където учи актьорско майсторство и изкарва парите си, пеейки по клубове. Скоро става част от оригиналния състав на мюзика "Коса". Известност по това време ще ѝ даде фактът, че отказва да се съблече гола в края на първия акт на представлението (макар актьорите да са получавали финансов бонус за това).

Дебют в киното

В киното дебютира с "Любовници и други непознати", но става екранна звезда с участието си в гангстерската сага на Франсис Форд Копола "Кръстникът". На снимачната площадка се запознава с Ал Пачино, който играе бъдещ наследник на фамилията Корлеоне и неин годеник и съпруг.

Най-знакова за нея обаче е ролята ѝ в "Ани Хол".

Уди Алън твърди, че пише сценария специално за актрисата. Самото заглавие и име на героинята всъщност са съставени от прякора на Даян (Ани) и бащинското ѝ име (Хол). Кийтън печели "Златен Глобус", "Оскар" и "Бафта" за тази роля, а филмът я превръща в символ на 70-те.

"В живота Даян вярва в Бог. Също така обаче вярва, че радиото работи, защото в него има дребни човечета", шегува се Алън, който по това време има връзка с нея, а двамата ще направят общо 8 филма заедно.

Даян и любовта

Кийтън има и 20-годишна връзка с прекъсвания с Ал Пачино. Двамата ту се събират, ту се разделят, докато през 1991 година тя не научава, че актьорът е признал бащинство на дете от друга жена.

"Имам кариера и майчинството дойде при мен на по-късен етап. Никога не съм се женила, защото никога не съм имал връзка с мъж, на когото наистина вярвам, а според мен доверието лежи в основата на истинската любов", казва тя.

Между другото, подобно на Даян, Ал Пачино също така и не минава под венчилото.

"В един период от живота си вярвах, че трябва да имаш някого до себе си, за да си пълноценен. Сега не разсъждавам така.", казва тя.

Кийтън има две осиновени деца. Дъщеря Декстър (родена през 1995 г.) и син Дюк (роден през 2000 г.).

Макар да твърди, че не е ходила на срещи от 35 години, през 2005 г. става ясно, че Киану Рийвс е скъсал с 28-годишната си тогавашна приятелка заради Кийтън, която към онзи момент е на 59.

В кариерата си Кийтън се пробва и като режисьор.

Тя създава документалния филм "Heaven", изследващ възможността да съществува живот след смъртта, както и епизод от втория сезон на култовия сериал "Туин Пийкс".

Ролите на Даян Кийтън

През 90-те започва да играе роли на по-зрели жени. И в комедии (като "Бащата на булката", в който си партнира със Стийв Мартин), и драми (като "Стаята на Марвин", в която до нея е Леонардо ди Каприо).

Втори "Златен глобус" ѝ донася комедията "Невъзможно твой", която е една от последните роли на Джак Никълсън на голям екран.

Кийтън никога не губи чувството си за хумор.

"Актрисите се опитват да се харесат на всички, но не мисля, че пластичните операции са правилният начин. Впрочем, аз самата вярвах, че ще правя секс само след като се омъжа, а то какво стана!", шегува се актрисата.