Спортните обувки, които дълги години бяха синоним на лош вкус, от няколко години вече диктуват модните тенденции. Дали този тренд е носталгия, провокация или просто умора от съвършенството - отговорът не е ясен, но едно е сигурно: маратонките са сред обувките, които задължително трябва да имаме през 2026 година.

В съвременната мода старите тенденции не се завръщат тихо. Точно обратното - те уверено завладяват подиумите, улиците и социалните мрежи. Този път в светлината на прожекторите се връща модел, който беляза началото на 2010-те и раздели модния свят – става дума за маратонките със скрита платформа и велкро, по-известни като wedge sneakers.

Неочакван тласък на тенденцията даде Блу Айви Картър, дъщерята на Бионсе, която публично се появи с бордо версия на Isabel Marant, модел Bekett. Така символично спортните обувки преминаха от гардеробите на зрелите жени към стила на по-младото поколение – и получиха нов живот.

Обувките, които разделят мненията

Моделът Bekett бе представен за първи път през 2011 г. и за рекордно кратко време се превърна в световен хит - със скритата си платформа, изразения език и характерното велкро закопчаване.

Минимализмът, който диктуваше правилата през последното десетилетие, стана сигурен, предсказуем и скучен. А когато модата загуби остротата си, започва да търси елементи, които провокират дискомфорт.

Високите маратонки винаги са били точно такива. Хибрид, който никога не е решавал напълно какво иска да бъде: спортна обувка или модна обувка. Именно тази двусмисленост ги прави едновременно проблематични и интересни. В момент, когато границата между дневно и вечерно, между комфорт и елегантност се размива, подобни визуални парадокси изглеждат изненадващо актуални.

Най-желани за 2026 - ново поколение, същият модел

Важно е и това, че завръщането на спортните обувки не се случва по класическия път на модните ревюта. Те първо се появиха там, където модата реално живее днес – на улицата, в социалните мрежи и на платформите за препродажба.

Младото поколение не ги възприе с ирония или дистанция. За тях тези маратонки не са „грешни“ – те просто са изразителни.

Може би точно затова се завръщат. Не защото са универсално красиви или ласкаещи фигурата, а защото изискват позиция. Или ги приемаш, или ги отхвърляш – няма средно положение.

