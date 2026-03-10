В астрологията Юпитер е известен като планетата на разширяването, възможностите и вярата. Неговата роля е да разширява перспективите, носейки със себе си оптимизъм, надежда и мъдрост.

Когато Юпитер е ретрограден, енергията му не изчезва, а се насочва навътре. Последните четири месеца бяха необходима почивка, за да се замислим върху това, което наистина е важно, разкривайки области, които се нуждаеха от внимание и преоценка.

Ракът управлява емоционалната сигурност, семейството и дълбоката връзка с миналото. Юпитер в Рак ни напомня, че истинското изобилие включва емоционално удовлетворение и чувство за принадлежност.

Завръщането към директно движение на 11 март 2026 г. бележи началото на нова глава, в която интроспекцията се превръща в лична сила, улеснявайки интегрирането на семейната динамика и наскоро преразгледаните вярвания. Придобитата мъдрост се превръща в основата на новата посока, а Юпитер в Рак осигурява емоционалната стабилност, от която се нуждаем, за да направим уверени крачки напред.

Какво носи завръщането на Юпитер към директно движение през Рак за зодиакалните знаци

Овен/ Асцендент в Овен

Овните усещат отключване в семейния и домашен план. След месеци на вътрешен смут и отложени планове, Овните намират мира и емоционалната сигурност, които са търсили. Това е отличен период, в който те вземат конкретни решения, свързани с покупката на къща, започването на ремонти или окончателното разрешаване на стари конфликти с роднини. Те изграждат солидна основа, която ще подкрепи техния успех и смелост във всички останали области на живота.

Снимка: iStock

Телец/ Асцендент в Телец

За родените под зодия Телец, умствената яснота се завръща със сила от 11 март. Те успяват да общуват много по-ефективно и да изразяват емоциите си много по-лесно. Проекти, включващи писане, преговори, търговия или пътуване, получават силен тласък. Телецът също така намира нови възможности за растеж в непосредствената си среда, използвайки своите идеи.

Близнаци/ Асцендент в Близнаци

Близнаците преживяват финансов пробив. Уроците от последните няколко месеца на ретроградност са ги научили да ценят повече собствената си стойност и сега привличат отлични възможности за увеличаване на доходите си. Те също така вземат решения за това как да управляват бюджета си, осъзнавайки, че изобилието идва, когато се чувстват сигурни, както материално, така и емоционално.

Рак/ Асцендент в Рак

Родените в зодия Рак са основните бенефициенти на този астрален транзит, излизайки от период на самоанализ с преливаща увереност и безупречна визия за бъдещето. Раците излъчват оптимизъм, привличат хората, от които се нуждаят, и са готови да започнат нова глава от живота си, в която се учат да поставят себе си на първо място. В същото време се отварят нови хоризонти, които подкрепят тяхното развитие, както в кариерата, така и в личния им живот.

Лъв/ Асцендент в Лъв

Лъвовете успешно завършват дълбок процес на вътрешно изцеление и освобождаване от багажа от миналото. Те намират мир и се научават да оставят зад гърба си глави, които вече не служат на тяхната еволюция. Това е отлично време за терапия, духовни практики и повторно свързване със собствената им интуиция. Докато се освобождават от страховете, те създават място за нови начала, чувствайки се защитени.

Дева/ Асцендент в Дева

Девите с ентусиазъм възобновяват социалния си живот. Групови проекти, сътрудничества и дългосрочни планове за бъдещето получават зелена светлина. Те също така привличат в живота си хора, които ги подкрепят емоционално и професионално. Те осъзнават, че принадлежността към група им носи не само успех, но и удовлетворение.

Везни/ Асцендент във Везни

За Везните кариерата и имиджът им навлизат във фаза на ускорено развитие. Всякакви професионални блокажи или забавяния, усещани през последните месеци, изчезват, отстъпвайки място на признанието, което заслужават. Те могат да получат предложения за повишение, успешно да поемат лидерски роли или да решат да променят професионалната си насока към нещо по-подходящо за тях.

Скорпион/ Асцендент в Скорпион

Родените в зодия Скорпион са готови да разширят хоризонтите си, било то чрез пътувания или по-нататъшно обучение. Те преоткриват желанието за приключения и оптимизъм, които им липсват напоследък. Житейските им убеждения се трансформират, което им дава много по-мъдра и по-спокойна перспектива за бъдещето. Това е благоприятен период за създаване на връзки с хора, които споделят същите виждания, или за намиране на смисъл във всичко, което правят.

Снимка: iStock

Стрелец/ Стрелец в Асцендент

Стрелците преминават през финансова и емоционална трансформация със завръщането на техния управител към директно движение. Споделените пари, заеми, наследства или партньорства се отблокират, което води до благоприятни решения. В същото време Стрелците се учат да изграждат автентично доверие с любимия човек. Способността им да преодоляват кризи сега е възнаградена с материална стабилност и забележителна дълбочина на отношенията.

Козирог/ Асцендент в Козирог

Родените под знака на Козирозите се радват на възраждане на двойните връзки и професионалните партньорства. С директното движение на Юпитер, скорошните недоразумения се разсейват и те успяват да установят ясни споразумения и хармония. За тези, които са необвързани, шансовете да срещнат човек, който им предлага емоционалната сигурност, от която се нуждаят, се увеличават значително. Сътрудничеството, основано на емпатия и доверие, ще им донесе дългосрочни предимства.

Снимка: Canva

Водолей/ Асцендент във Водолей

Родените под зодия Водолей намират своя перфектен ритъм в ежедневието и на работа. Професионалната среда става много по-приятна, а проектите и задачите, които са се проточвали, започват да се изпълняват бързо и ефективно. Водолеите предприемат стъпки за подобряване на здравето, начина на живот и ежедневието си. Те се отказват от навици, които изтощават енергията им, и откриват, че бистрият ум е най-сигурният инструмент за постигане на желания успех.

Риби/ Асцендент в Риби

Рибите преоткриват радостта от живота, творчеството и романтиката. След период на блокажи, вдъхновението се завръща със сила, което е благоприятен момент за тези, които имат творчески занимания. На сантиментално ниво късметът им се усмихва в изобилие. Любовните връзки се издигат на много по-дълбоко ниво, а тези, които търсят любов, привличат чувствителни партньори. От друга страна, отношенията с децата се подобряват значително.

