Актрисите Албена Павлова и Мина Маркова, майка и дъщеря, отново играят заедно на екран в новия сериал „Вяра, надежда, любов“, след като си партнираха в хитовия „Столичани в повече“, чиято първа серия беше излъчена през 2011 година по bTV. Тогава малката Мина изпълни ролята на Яна Лютова, когато беше все още дете и израсна пред погледите на зрителите, превръщайки се в прекрасна млада дама. Баща й е актьорът, сценарист и режисьор Емил Марков.

Една от най-разтърсващите сюжетни линии във „Вяра, надежда, любов“ разказва съдбата на героинята на Албена Павлова – медицинският лаборант Светла Стоянова. Интригите се заплитат още повече, след като в трети епизод стана ясно, че Светла и сестра й, която загива, блъсната от кола, са били влюбени в един и същи мъж.

Постепенно сериалът ни въвлича в историята на Светла, която живее в сянката на миналото, връщайки ни 28 години назад. Именно младата версия на героинята на Албена Павлова е изиграна от нейната дъщеря в реалния живот – Мина.

Решението на сценаристите е брилянтно, защото двете много си приличат визуално. Дори гласът й напомня изключително много за майка й. Какво ще се случи – предстои да разберем в следващия епизод на „Вяра, надежда, любов“.

Коя е Мина Маркова

Мина Маркова е на 27 години. Ражда се в артистичното, шумно и задружно семейство на актьорите Албена Павлова и Емил Марков. Учи в столичната испанска езикова гимназия „Мигел де Сервантес“. Когато е само на 13 години получава роля в „Столичани в повече“. Там тя играе едно от трите деца на семейство Лютови, което е в постоянен конфликт със съседите Чеканови – фамилията от която е част героинята на нейната майка – Гълъбина Чеканова.

Един от най-честите въпроси, които задават на Мина в интервюта по това време е „Как се справяте, когато на екрана сте врагове, а вкъщи сте заедно?“.

Участва в различни сцени в телевизионното предаване „Комиците“. През 2019 г. участва в късометражния филм „Seen”, където изпълнява ролята на Пламена, а през 2024 г. се снима в музикален видеоклип.

Албена Павлова и Емил Марков – любов повече от 40 години

Те са едно от най-известните театрални семейства у нас. Заедно са от повече от 40 години. Двамата се срещат за пръв път в един от коридорите на Националната академия за театрално и филмово изкуство. Още на първата им среща Албена събира смелостта да го целуне.

„После така се развиха нещата, че започнахме да работим заедно по задачите от преподавателите ни“, заявява Емил Марков в „Тази събота и неделя“ по bTV.

След втората година от следването им, любовта между Албена и Емил вече е в разгара си. Интересна подробност е, че Албена е тази, която предлага брак на любимия си Емил.

„Бракът превръща чистите чувства в узаконени отношения“, сподели режисьорът и актьор относно връзката с Албена. Емил не предприема крачката към подписване, защото тогава смята, че времето не е правилно и двамата тепърва трябва да се доказват. Бракът се случва малко по-късно. Албена поздравява Емил със стихотворение по времена сватбата им.

Случвало се е двамата да играят заедно в постановки

„Рядко сме играли заедно и ситуацията е интересна. Но нашият брак е като в божията промисъл – никога не може да бъде проумян напълно“, казва още актьорът.

Въпреки огромната обич и страст между двамата актьори, те непрекъснато спорят за нещо и скандалите са неизбежна част от комуникацията им. По време на една от репетициите на постановка, която режисира Емил, двамата отново спорят и той хвърля обувката си по актрисата. Двамата гледат на този момент с чувство за хумор.

Двойка, която е прекрасен пример за щастливо семейство – Албена и Емил имат две деца – 35-годишният Здравко и 27-годишната Мина. И с двамата Албена забременява, точно когато ѝ се падат роли на бременна жена в театъра, споделя тя в интервю за bTV.

