Едно театрално семейство, което е заедно повече от четиресет години гостува в предаването „Тази неделя“. Става дума за талантливите актьори Албена Павлова и Емил Марков. Те са в студиото, за да споделят за нещата, които се случват с тях в личен и професионален план.

Но преди всичко това, разговорът започва с любопитния въпрос: „Коя е думата на 2025 г.?“. „Трудно е да се даде отговор – тъй като ние, като актьори, боравим с много думи“, включва се първа Албена. „И все пак, ако трябва да избера една, то тя ще солидарност, тъй като съдържа много други значими думи в себе си. Като доброта, любов, смисъл, надежда.“

„За мен пък думата е неразбиране“, споделя на свой ред Емил. „Защото най-големият проблем е да се научим да разбираме другия – защо така мисли, защо така реагира.

Колкото за годината в личен план, оказва се, че за двамата актьори тя е „чудесна“. „Както всички наши последни години. Нали?“, казва Емил, обръщайки се към Албена. „Да“, потвърждава с готовност тя.

Снимка: bTV

И продължава: „Много хубава и пълноценна година имахме – в която и много работихме, но и много време отделихме на себе си.“

Не пропускат за коментират и политическата ситуация в страната, както и актуалната тема за прехода от лев към евро. „Не разбирам защо толкова се шуми около това. И това ще мине“, убеден е Емил.

Разговорът няма как да подмине и професионалните ангажименти на двамата актьори. „Предстоят основно театрални представления засега. А Албена се снима в нов медицински сериал“, разказва Емил.

Двамата играя и в обща постановка в благоевградския театър. „Рядко сме играли заедно и ситуацията е интересна. Но нашият брак е като в божията промисъл – никога не може да бъде проумян напълно“, казва още актьорът.

Какво още споделят Албена Павлова и Емил Марков – освен за работата и за семейството и любовта към животните, гледайте във видеото.

