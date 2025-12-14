Днес, на рождения си ден, в студиото на "Тази неделя" гостува лъчезарната актриса Теодора Духовникова. След тежък полет от Рим към София, тя разказа повече за новата театрална постановка, в която участва, именно "Глембаеви". Актрисата сподели на зрителите на bTV повече за вълнението около личния си празник и професионаланите си ангажименти.

На 14 декември ще се проведе втората премиера на "Глембаеви" с режисьор Ивица Булян, с участието на големите ни актьори - Деян Донков, Ана Пападопулу, Пламен Димов и други. Духовникова каза, че първата премиера е постигнала голям успех, а за следващите дати няма билети.

"В България все още най-добрата реклама за театъра е от уста на уста - каквото кажат първите салони, които гледат като публика. Ако тръгне мълвата, че представлението вълнува, обикновено билетите свършват бързо", продължи тя.

Тя разказа още и за своята роля в постановката - Шарлоте Глембай - фаталната жена, която тя оприличава на Мелания Тръмп, защото тя започва живота си от улицата и се превръща в една от най-влиятелните жени в света.

Теодора Духовникова разкри, че се опитва да запази детето в себе си. Споделя, че с порастването си е научила множество уроци, за които е благодарна, а последната ѝ тема е страха от живеенето, промяната и новостите. Самата тя каза, че е изпитвала този страх.

"В момента изпитвам своите малки победи, радости от малките крачки на победи, когато успявам да се преборя с това", допълни актрисата.

Цялото интервю - вижте в следващото видео.

