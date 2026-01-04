Докато едни започват 2026 година с обещания за нова любов, световната статистика разкрива една по-сурова реалност. Първият работен понеделник на януари е известен в правните среди като Divorce Monday или „понеделник на разводите“.

Оказва се, че именно в първия работен понеделник на новата година, рекорден брой двойки решават да сложат край на съвместния си път. А каква е причината?

„Понеделник на разводите“

Снимка: iStock

Терминът не е медийно заглавие, а реалност, потвърдена от източници като The Guardian Forbes и BBC. Според данни на правни кантори, запитванията за развод през първия понеделник на януари скачат с над 300%. А причината е седмици на „празнично примирие“ в името на децата и семейната хармония. Връщането към реалността действа като катализатор за отдавна натрупани проблеми.

Какво казва науката?

Снимка: iStock

Проучване на Вашингтонския университет, обхванало 14-годишен период, доказва, че разводите имат „сезонен характер“. Социолозите откриват, че макар документите често да се подават официално през март, решението и първите стъпки се случват именно през януари. Психолозите обясняват това с феномена на „новото начало“ – януари е месецът на равносметките, в който мнозина си казват: „Не искам да прекарам още една година по този начин“.

Как да разберете къде се намирате?

Преди да се поддадете на януарската меланхолия, експертите съветват да потърсите отговор на няколко ключови въпроса.

Има ли уважение? Ако конфликтите ви са свързани с битовизми или финансовия стрес след празниците, връзката вероятно има нужда от рестарт и по-добра комуникация.

Ако конфликтите ви са свързани с битовизми или финансовия стрес след празниците, връзката вероятно има нужда от рестарт и по-добра комуникация. Има ли емоционална безопасност? Ако се чувствате по-самотни в компанията на партньора си, отколкото когато сте сами, това е сериозен сигнал за финал.

Ако се чувствате по-самотни в компанията на партньора си, отколкото когато сте сами, това е сериозен сигнал за финал. Гледате ли в една посока? Различията в основни ценности, като възпитание на деца или дигитални навици, често стават непреодолими именно в моменти на равносметка.

