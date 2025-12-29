Между безкрайните съдебни битки и внезапните раздели, 2025 г. беше пагубна за звездните романси. Още в края на 2024 г. част от любимите ни двойки разкриха, че слагат край на своите дългогодишни отношения. Например Дженифър Лопес подаде молба за развод с Бен Афлек за втори път, а до скоро сгодените Чанинг Тейтъм и Зоуи Кравиц също не успяха да устоят на житейските предизвикателства. 2024 г. беше и годината, в която най-обсъжданите бивши любовници Анджелина Джоли и Брад Пит най-накрая постигнаха споразумение за развод след осем години в съда, но нека направим равносметка и за вече изминалата 2025 г.

Разбира се, раздялата с половинката никога не е нещо, което човек записва в списъка си с новогодишни обещания, но, уви, често така се случват нещата, когато става въпрос за любовните истории на любимите ни знаменитости.

Звездните раздели и разводи през 2025 г.

Дженифър Лопес и Бен Афлек

През януари 2025 г. Дженифър Лопес и Бен Афлек са финализирали развода си, според документи, получени от USA Today. 55-годишната певица за първи път подаде молба за развод с 52-годишния актьор във Върховния съд на Лос Анджелис на 20 август, втората годишнина от сватбената им церемония.

Снимка: Getty Images

Ейми Шумър и Крис Фишър

След седем години брак, Ейми и Крис решиха да се разведат, а актрисата съобщи новината с публикация в Instagram, отбелязвайки, че - въпреки слуховете - раздялата е „не защото е отслабнала и съм е мислела, че може да хване баскетболист, и не защото той е секси готвач, носител на награда „Джеймс Брад“.

Кийт Ърбан и Никол Кедман

TMZ бяха първите, които съобщиха новината, че след 19 години брак Никол и Кийт са се разделили. Нещо повече, очевидно Никол е била „заслепена“ от цялата тази история. Според източник за Daily Mail: „Интимността не е налице. Те просто се държат [принудително].

Нина Добрев и Шон Уайт

Източник, близък до двойката, разкри, че са прекратили годежа си близо година след предложението си за брак. Според People: „Това беше взаимно решение и не беше лесно, но беше взето с любов и дълбоко уважение един към друг.“

Кейти Пери и Орландо Блум

Us Weekly обяви раздялата на бившата двойка в края на юни, казвайки: „Кейти и Орландо се разделиха, но са в приятелски отношения“. Според източника, раздялата „се е очаквала отдавна“, тъй като нещата „са били напрегнати от месеци“ и те „живеят разделени, откакто Кейти е на турне“.

Дакота Джонсън и Крис Мартин

Източник потвърди раздялата на Крис и Дакота пред People, съобщавайки, че „този път е окончателно“.

Снимка: instagram/juksuncom

Друг вътрешен човек е казал пред Daily Mail, че са се опитали да оправят връзката си. „Тя е приключила отдавна. Просто не са успели да намерят решение как да я съобщят официално“, казали те. „Дакота е искала да бъдат заедно, защото го е обичала много и е обичала много децата му.“

Сидни Суини и Джонатан Давино

След седем години заедно, Сидни Суини и Джонатан Давино са се разделили още в началото на годината през януари, но раздялата бе обявена едва през март.

Източници твърдят, че вината е в натоварения работен график на актрисата и нейната съсредоточеност върху кариерата. „В момента тя е изцяло посветена на работата и е много развълнувана от всичките си проекти“, каза източник пред People. „Това, което обаче я накара да се чувства съкрушена, беше връзката ѝ и сватбата ѝ. Не се чувстваше добре в това отношение.“

Джесика Симпсън и Ерик Джонсън

Джесика обяви новината в изявление пред Us Weekly: „Ерик и аз живеем отделно, справяйки се с болезнена ситуация в брака си. Децата ни са на първо място и ние се фокусираме върху това, което е най-добро за тях. Благодарни сме за цялата любов и подкрепа, която ни се предоставя, и ценим личното пространство в момента, докато се справяме с това като семейство.“

Джесика Алба и Кеш Уорън

TMZ съобщи, че Джесика и Кеш са били видени без венчалните си халки по време на скорошни светски събития, а източници с „пряка информация“ са казали пред изданието, че „двойката наскоро се е разделила и продължава с развода“. Актрисата и продуцентът бяха женени от 16 години и имат три деца.

Кая Гербер и Остин Бътлър

След месеци слухове за раздяла, TMZ най-накрая потвърди, че Кая и Остин са се разделили след около три години връзка. Според изданието двамата са се разделили „около края на 2024 г.“ и връзката „просто е изчерпала своя край“.

Парис Джексън и Джъстин Лонг

Джeксън разкри новината за раздялата си в публикация, споделена в платформата X през юли, в която каза, че е плакала „сълзи от раздяла“ след емоционалните снимки, публикувани от Daily Mail по-рано същия месец. Напрегнатата демонстрация се случи само седмица преди годишнината от смъртта на баща ѝ, "Кралят на попа", на 25 юни 2009 г., който почина на 50-годишна възраст от остра интоксикация с пропофол, която доведе до сърдечен арест. Фенове бързо започнаха да спекулират, че певицата е разстроена точно поради този повод - наближаващата годишнина, но се оказа, че тя преживява разбито сърце.

Ханде Ерчел и Хакан Сабанджъ

В края на август турската актриса премахна всички снимки, на които позира със Сабанджъ от профила си в Instagram. Това бе ясен знак за феновете, че нещо не е наред. А малко след това се появи странно съобщение, което обърка всички - от майката на Хакан Сабанджъ, Арзу Сабанджъ.

„Невежеството е като съня. И те е яд на първия човек, който те събуди“, се казва в двусмислената публикация.

Всички снимки разгледайте в Галерията по-горе.

Мнозина видяха това като фин намек за раздялата, след което се започнаха предположения, че именно майката на Хакан е замесена в случващото се - или че поне със сигурност не одобрява връзката на сина си с известната актриса.

Моника Белучи и Тим Бъртън

Според съвместно изявление, публикувано пред AFP на 19 септември, режисьорът Тим ​​Бъртън и италианската актриса Моника Белучи са се разделили по съвместно съгласие.

Бъртън и Белучи се запознават за първи път на филмовия фестивал в Кан през 2006 г., въпреки че по това време и двамата са били във връзки с други хора. Двамата се свързват отново почти две десетилетия по-късно, през 2022 г., и публично потвърждават връзката си на филмовия фестивал в Рим през октомври 2023 г. Белучи, на 60 години, има две дъщери, Дева и Леони, които е родила с бившия си съпруг, френския актьор Венсан Касел.

Том Круз и Ана де Армас

Раздялата между Том Круз и 26-години по-младата от него актриса настъпи след неуспешния опит на звездата от „Мисията невъзможна“ да направи де Армас „одобрена от Сциентологията булка“, съобщи Radar Online, позовавайки се на вътрешни лица. Все пак не става ясно точно кога пътищата им са се разделили.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK