Една от най-обсъжданите двойки в Холивуд – Моника Белучи и култовият режисьор Тим Бъртън, сложи край на връзката си. Новината беше потвърдена от самите тях, слагайки край на спекулациите.

Връзката между Моника Белучи и Тим Бъртън винаги е била обект на голям интерес. За раздялата на двойката съобщава медийната агенция AFP.

Двамата се срещат за първи път още през 2006 г. на фестивала в Кан, но по това време и двамата са обвързани. Съдбата обаче явно е имала други планове. Години по-късно, през 2023 г., пътищата им отново се пресичат и този път се ражда една красива любовна история.

Романсът им беше потвърден лично от актрисата, а малко след това те направиха първата си официална поява като двойка на червения килим на кинофестивала в Рим. Техните общи изяви винаги привличаха погледите и медийното внимание, защото излъчваха нежност и взаимно уважение.

Професионално партньорство, вдъхновено от любовта

Снимка: Getty Images

Любовта им не остана само в личен план, а се пренесе и на големия екран. Моника Белучи се присъедини към актьорския състав на дългоочаквания филм на Бъртън – „Beetlejuice Beetlejuice“. За феновете това беше не просто професионален проект, а истински символ на тяхната връзка.

Двамата показаха, че могат да работят заедно в хармония, създавайки нещо красиво както в живота, така и в киното. За съжаление, обаче, тяхната романтична приказка приключи. В съвместно изявление до медиите те обявиха, че „с голямо уважение и взаимна обич решихме да поемем по различен път“.

Снимка: Getty Images

Според общодостъпна информация Моника Белучи и Тим Бъртън нямат общи деца, нито общо имущество. Моника има две дъщери от брака си с френския актьор Венсан Касел – Дева, която е родена през 2004 г. и Леони, роден през 2010 г. Тим Бъртън има син – Били Реймънд, роден през 2003 г. от дългогодишната си връзка с актрисата Хелена Бонъм Картър.

Кога Моника облича рокля на български дизайнер вижте във видеото тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK