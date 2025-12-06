Големият законодател в света на цветовете – Институтът Pantone, обяви своя избор за цвят на 2026 година. Изненадващо за мнозина, това е „Cloud Dancer“.
Това е мек, неутрален нюанс бяло, който носи със себе си силно послание за спокойствие, яснота и възраждане в забързания свят, съобщава People.
Цветът на 2026 година
- Спокоен неутрален бял цвят за 2026 г.
- Сянката символизира спокойствие, креативност и обновление.
- Годишният избор на Pantone включва световни експерти, анализиращи тенденциите в дизайна.
„Cloud Dancer“ в превод „танцът на облака“ е описан като „въздушно, балансирано бяло“. Този нюанс е мек и неутрален и отразява стремежа към опростяване и тишина.
Изборът е исторически, тъй като „Cloud Dancer“ е първият нюанс на бяло, който Pantone избира за цвят на годината, откакто компанията започва тази традиция през далечната 1999 година.
Какво символизира цветът на 2026?
Според тълкуванието на Pantone, този цвят не е просто естетически избор, а отражение на актуалните нагласи и потребности на обществото. Бялото „Cloud Dancer“ символизира спокойствие, мир и яснота. Pantone го описва като „шепот на спокойствие и мир в шумния свят“. Цветът е замислен като „blank canvas“ – той дава възможност за:
- Ново начало и възраждане
- Тишина и вътрешен фокус
- Креативност
Според експертите на Pantone, онова, което влияе на избора на цвят на годината, са глобални културни, социални, технологични и дизайнерски тенденции. Изборът на това чисто, неутрално бяло отразява общата нужда от заземяване и почивка от прекомерната стимулация.
Сбогом на ярките нюанси
Изборът на „Cloud Dancer“ за 2026 г. представлява сериозна промяна спрямо последните години, които бяха доминирани от по-топли или живи цветове:
- За 2025 г. цвят на годината беше Mocha Mousse – топло кафяво.
- За 2024 г. – нежният Peach Fuzz.
- За 2023 г. – Viva Magenta, който беше значително по-жив и експресивен.
Преходът към най-чистия неутрален цвят подчертава очакванията за една година, посветена на менталното здраве, минимализма и търсенето на вътрешен баланс.
Как старите тенденции при дрехите могат да се превърнат в нови - вижте ето тук:
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK