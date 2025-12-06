Големият законодател в света на цветовете – Институтът Pantone, обяви своя избор за цвят на 2026 година. Изненадващо за мнозина, това е „Cloud Dancer“.

Това е мек, неутрален нюанс бяло, който носи със себе си силно послание за спокойствие, яснота и възраждане в забързания свят, съобщава People.

Цветът на 2026 година

Снимка: iStock

Спокоен неутрален бял цвят за 2026 г.

Сянката символизира спокойствие, креативност и обновление.

Годишният избор на Pantone включва световни експерти, анализиращи тенденциите в дизайна.

„Cloud Dancer“ в превод „танцът на облака“ е описан като „въздушно, балансирано бяло“. Този нюанс е мек и неутрален и отразява стремежа към опростяване и тишина.

Изборът е исторически, тъй като „Cloud Dancer“ е първият нюанс на бяло, който Pantone избира за цвят на годината, откакто компанията започва тази традиция през далечната 1999 година.

Какво символизира цветът на 2026?

Снимка: iStock

Според тълкуванието на Pantone, този цвят не е просто естетически избор, а отражение на актуалните нагласи и потребности на обществото. Бялото „Cloud Dancer“ символизира спокойствие, мир и яснота. Pantone го описва като „шепот на спокойствие и мир в шумния свят“. Цветът е замислен като „blank canvas“ – той дава възможност за:

Ново начало и възраждане

Тишина и вътрешен фокус

Креативност

Според експертите на Pantone, онова, което влияе на избора на цвят на годината, са глобални културни, социални, технологични и дизайнерски тенденции. Изборът на това чисто, неутрално бяло отразява общата нужда от заземяване и почивка от прекомерната стимулация.

Сбогом на ярките нюанси

Изборът на „Cloud Dancer“ за 2026 г. представлява сериозна промяна спрямо последните години, които бяха доминирани от по-топли или живи цветове:

За 2025 г. цвят на годината беше Mocha Mousse – топло кафяво.

За 2024 г. – нежният Peach Fuzz.

За 2023 г. – Viva Magenta, който беше значително по-жив и експресивен.

Преходът към най-чистия неутрален цвят подчертава очакванията за една година, посветена на менталното здраве, минимализма и търсенето на вътрешен баланс.

