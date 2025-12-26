На 27 декември празнуваме Стефановден и почитаме свети архидякон и първомъченик Стефан.

Стефан бил сред първите последователи на Иисус Христос в Йерусалим. За него четем в книгата "Деяния апостолски".

В първите години след спасителните събития на Христовото Възкресение, Възнесението Му и Петдесетница, Църквата започнала с благодатта на Светия Дух да привлича все повече вярващи в Него.

Вечер, след края на работния ден, те се събирали за съвместна молитва и след светата евхаристия, и причастяването с тялото и кръвта Христови общността предлагала храна за всички. Там обаче се появили недоволства, че някои от вярващите, евреи от разсеянието (т.е. дошли от чужбина), били пренебрегвани.

И апостолите казали: “Не е добре ние да оставим Божието слово и да се грижим за трапезите, затова, братя, погрижете се да изберете измежду вас седем души с добро име, изпълнени с Дух Свети и с мъдрост, които ще поставим на тая служба; а ние постоянно ще пребъдваме в молитва и в служба на словото”. Така избрали седем помощници, наречени дякони (гръцка дума за служители): “Стефан, мъж изпълнен с вяра и Дух Свети, Филип и Прохор, Никанор и Тимон, Пармен и Николай”.

Както се вижда от разказа на книгата "Деяния", дяконите не се ограничавали само с домакинската работа, но били проповедници на Христовото учение. В тази дейност особено се отличил дякон Стефан, който заради споменаването му на първо място е наречен после архидякон. “Изпълнен с вяра и сила”, той вършел големи чудеса и личби между народа. Затова от синагогите в свещения град се надигнали срещу Стефан, започнали спорове с него, но не можели да се противостоят на мъдростта и духа, с който той говорел за Христос.

След една пламенна негова реч Стефан нарочно бил обвинен в богохулство, за да могат според техните правила безнаказано да го убият с камъни. Така той останал в християнската история и с прозвището първомъченик на Църквата.

На този ден отбелязваме Стефанов ден. Празник имат всички с името Венчо, Венцислав, Запрян, Стамен, Стан, Станимир, Станислав, Станчо, Стефан, Стефко, Стефчо, Стоил, Стоимен, Стоичко, Стою, Стоян, Теньо, Цако, Цанко, Цано, Цанчо, Цоко, Цонко, Цоню, Венцислава, Стамена, Стана, Станка, Станислава, Стефана, Стефанка, Стефания, Стефи, Стефка, Стоила, Стоилка, Стояна, Стоянка, Фани, Цанка, Цона.

