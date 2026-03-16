Повечето победители и водещи на наградите „ Оскар “ през 2026 г. запазиха речите си аполитични. Но имаше няколко, които използваха възможността да критикуват политиците, насилието с оръжие и войните, случващи се по целия свят.

Преди да разкрие, че „Сентиментална стойност“ е спечелил „Оскар“ за най-добър международен игрален филм, Хавиер Бардем – който носеше значка на протест срещу войната в Ирак през 2003 г., започна с призив - „Не на войната и свободна Палестина“. На церемонията той носеше същите значки.

Йоаким Триер, режисьорът на филма, завърши речта си за приемане на наградата, критикувайки политиците.

„Искам да завърша, като перифразирам прекрасния американски писател Джеймс Болдуин, който ни кара да си спомним, че всички възрастни са отговорни за всички деца и нека не гласуваме за политици, които не вземат това предвид.“

И двамата победители в категориите за документални филми също не се сдържаха с коментари.

„Всички празни стаи“, спечелил „Оскар“ за най-добър късометражен документален филм, проследява кореспондента Стив Хартман и фотографа Лу Боп, когато те започват седемгодишен проект за документиране на празните спални на деца, убити при стрелби в училища. По време на речта си за приемане на наградата, режисьорът на „Всички празни стаи“ Джошуа Сефтел отдели време, за да си спомни за четирите деца, убити при стрелба в училище, чиито празни стаи бяха показани в документалния филм: Хали, Грейси, Доминик и Джаки.

Майката на Джаки, Глория Казалес, сподели няколко думи след това. „Дъщеря ми Джаки беше на 9 години, когато беше убита в Ювалд. От този ден спалнята ѝ е замръзнала във времето. Джаки е повече от просто заглавие; тя е нашата светлина и нашият живот.“

Победителят в категорията за най-добър документален филм, „Г-н Никой срещу Путин“ се фокусира върху руски учител, който тайно документира превръщането на малкото си градско училище в център за набиране на военни по време на инвазията в Украйна. Лентата разкриваи етичните дилеми, пред които са изправени преподавателите на фона на пропагандата и милитаризацията.

Дейвид Боренщайн, който е сърежисьор на филма, каза в речта си:

„ Г-н Никой срещу Путин е за това как губиш страната си. И това, което видяхме, докато работехме с този кадри, е, че я губиш чрез безброй малки, дребни актове на съучастие. Когато ставаме съучастници, когато правителство убива хора по улиците на големите ни градове, когато не казваме нищо, когато олигарсите превземат медиите и контролират как можем да ги произвеждаме и консумираме. Всички сме изправени пред морален избор, но за щастие, дори само един никой може да е по-силен, отколкото си мислите.“

Джими Кимъл, който е известен с политическите си изказвания и с продължаващата вражда с президента Доналд Тръмп, също се появи в един момент през вечерта, за да връчи наградите за най-добър късометражен документален филм и най-добър пълнометражен документален филм.

„Да разкажеш история, за която може да те убият, е истинска смелост. Както знаете, има някои страни, чиито лидери не подкрепят свободата на словото. Нямам право да казвам кои. Нека просто оставим това на Северна Корея и CBS“, каза той, закачайки Дейвид Елисън, който сега е собственик на Paramount Global, компанията майка на CBS.

"А има и документални филми, в които се разхождате из Белия дом и пробвате обувки“, пошегува се той, визирайки документалния филм за Мелания Тръмп, „ Мелания“.

