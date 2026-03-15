От 1929 г. насам церемонията по раздаването на наградите „Оскар“ оценява и признава най-високите постижения в киното. 98-ата церемония и всичко, което трябва да знаете. 

КОГА

Тя ще се състои в неделя, 15 март. 

КЪДЕ ще се състои?

В театър „Долби“ в Лос Анджелис

КАК да гледате?

Ще бъде предавана на живо по Ей Би Си. Ladyzone.bg ще проследи на живо червения килим и самата церемония.

ВОДЕЩ НА ЦЕРЕМОНИЯТА

Водещ - Конан О'БрайънРоуз БърнНикол КидманДжими КимълДелрой ЛиндоЮън МакгрегърВагнер МоураПедро ПаскалБил ПулманЛуис ПулманЧанинг Тейтъм и Сигорни Уийвър и още ще анонсират 98-те награди.

ПОБЕДИТЕЛИ

Предстои да видим.

ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Джош Гробан, Мисти Коупланд и гласовете зад групата „Хънтрикс“ ще излязат на подиума на церемонията на наградите „Оскар“, но не по едно и също време. Голямата изненада

  • Golden от „Кей-поп: Ловци на демони“
  • I Lied to You от „Грешници

ОСНОВНИ НОМИНАЦИИ

Актьор в главна роля

  • Тимъти ШаламеMarty Supreme
  • Леонардо ди КаприоБитка след битка (One Battle after Another)
  • Итън ХоукСиня луна (Blue Moon)
  • Майкъл Б. ДжорданГрешници (Sinners)
  • Вагнер МоураТайният агент (The Secret Agent)

Актьор в поддържаща роля

  • Бенисио дел ТороБитка след битка
  • Джейкъб ЕлордиФранкенщайн (Frankenstein)
  • Делрой ЛиндоГрешници
  • Шон ПенБитка след битка
  • Стелан СкарсгардСантиментална стойност (Sentimental Value)

Актриса в главна роля

  • Джеси БъклиХамнет (Hamnet)
  • Роуз БърнIf I Had Legs I’d Kick You
  • Кейт ХъдсънSong Sung Blue
  • Ренате РейнсвеСантиментална стойност
  • Ема Стоун – Бугония (Bugonia)

Актриса в поддържаща роля

  • Ел ФанингСантиментална стойност
  • Инга Ибсдотер ЛилеосСантиментална стойност
  • Ейми МадиганОръжия (Weapons)
  • Вунми МосакуГрешниц
  • Теяна ТейлърБитка след битка

Най-добър филм

  • Бугония, реж. Йоргос Лантимос
  • F1, реж. Джоузеф Косинск
  • Франкенщайн, реж. Гийермо дел Торо
  • Хамнет, реж. Клои Жао
  • Marty Supreme, реж. Джош Сафди
  • Битка след битка, реж. Пол Томас Андерсън
  • Тайният агент, реж. Клебер Мендонса Фильо
  • Сантиментална стойност, реж. Йоаким Триер
  • Грешници, реж. Райън Куглър
  • Мечти за влакове, реж. Клинт Бентли 

