От 1929 г. насам церемонията по раздаването на наградите „Оскар“ оценява и признава най-високите постижения в киното. 98-ата церемония и всичко, което трябва да знаете.

КОГА

Тя ще се състои в неделя, 15 март.

КЪДЕ ще се състои?

В театър „Долби“ в Лос Анджелис

КАК да гледате?

Ще бъде предавана на живо по Ей Би Си. Ladyzone.bg ще проследи на живо червения килим и самата церемония.

ВОДЕЩ НА ЦЕРЕМОНИЯТА

Водещ - Конан О'Брайън. Роуз Бърн, Никол Кидман, Джими Кимъл, Делрой Линдо, Юън Макгрегър, Вагнер Моура, Педро Паскал, Бил Пулман, Луис Пулман, Чанинг Тейтъм и Сигорни Уийвър и още ще анонсират 98-те награди.

ПОБЕДИТЕЛИ

Предстои да видим.

Снимка: Getty Images

ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Джош Гробан, Мисти Коупланд и гласовете зад групата „Хънтрикс“ ще излязат на подиума на церемонията на наградите „Оскар“, но не по едно и също време. Голямата изненада -

Golden от „Кей-поп: Ловци на демони“

I Lied to You от „Грешници“

ОСНОВНИ НОМИНАЦИИ

Актьор в главна роля

Тимъти Шаламе – Marty Supreme

– Marty Supreme Леонардо ди Каприо – Битка след битка (One Battle after Another)

– Битка след битка (One Battle after Another) Итън Хоук – Синя луна (Blue Moon)

– Синя луна (Blue Moon) Майкъл Б. Джордан – Грешници (Sinners)

– Грешници (Sinners) Вагнер Моура – Тайният агент (The Secret Agent)

Актьор в поддържаща роля

Бенисио дел Торо – Битка след битка

– Битка след битка Джейкъб Елорди – Франкенщайн (Frankenstein)

– Франкенщайн (Frankenstein) Делрой Линдо – Грешници

– Грешници Шон Пен – Битка след битка

– Битка след битка Стелан Скарсгард – Сантиментална стойност (Sentimental Value)

Актриса в главна роля

Джеси Бъкли – Хамнет (Hamnet)

– Хамнет (Hamnet) Роуз Бърн – If I Had Legs I’d Kick You

– If I Had Legs I’d Kick You Кейт Хъдсън – Song Sung Blue

– Song Sung Blue Ренате Рейнсве – Сантиментална стойност

– Сантиментална стойност Ема Стоун – Бугония (Bugonia)

Актриса в поддържаща роля