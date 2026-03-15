От 1929 г. насам церемонията по раздаването на наградите „Оскар“ оценява и признава най-високите постижения в киното. 98-ата церемония и всичко, което трябва да знаете.
КОГА
Тя ще се състои в неделя, 15 март.
КЪДЕ ще се състои?
В театър „Долби“ в Лос Анджелис
КАК да гледате?
Ще бъде предавана на живо по Ей Би Си. Ladyzone.bg ще проследи на живо червения килим и самата церемония.
ВОДЕЩ НА ЦЕРЕМОНИЯТА
Водещ - Конан О'Брайън. Роуз Бърн, Никол Кидман, Джими Кимъл, Делрой Линдо, Юън Макгрегър, Вагнер Моура, Педро Паскал, Бил Пулман, Луис Пулман, Чанинг Тейтъм и Сигорни Уийвър и още ще анонсират 98-те награди.
ПОБЕДИТЕЛИ
Предстои да видим.
ИЗПЪЛНИТЕЛИ
Джош Гробан, Мисти Коупланд и гласовете зад групата „Хънтрикс“ ще излязат на подиума на церемонията на наградите „Оскар“, но не по едно и също време. Голямата изненада -
- Golden от „Кей-поп: Ловци на демони“
- I Lied to You от „Грешници“
ОСНОВНИ НОМИНАЦИИ
Актьор в главна роля
- Тимъти Шаламе – Marty Supreme
- Леонардо ди Каприо – Битка след битка (One Battle after Another)
- Итън Хоук – Синя луна (Blue Moon)
- Майкъл Б. Джордан – Грешници (Sinners)
- Вагнер Моура – Тайният агент (The Secret Agent)
Актьор в поддържаща роля
- Бенисио дел Торо – Битка след битка
- Джейкъб Елорди – Франкенщайн (Frankenstein)
- Делрой Линдо – Грешници
- Шон Пен – Битка след битка
- Стелан Скарсгард – Сантиментална стойност (Sentimental Value)
Актриса в главна роля
- Джеси Бъкли – Хамнет (Hamnet)
- Роуз Бърн – If I Had Legs I’d Kick You
- Кейт Хъдсън – Song Sung Blue
- Ренате Рейнсве – Сантиментална стойност
- Ема Стоун – Бугония (Bugonia)
Актриса в поддържаща роля
- Ел Фанинг – Сантиментална стойност
- Инга Ибсдотер Лилеос – Сантиментална стойност
- Ейми Мадиган – Оръжия (Weapons)
- Вунми Мосаку – Грешниц
- Теяна Тейлър – Битка след битка
Най-добър филм
- Бугония, реж. Йоргос Лантимос
- F1, реж. Джоузеф Косинск
- Франкенщайн, реж. Гийермо дел Торо
- Хамнет, реж. Клои Жао
- Marty Supreme, реж. Джош Сафди
- Битка след битка, реж. Пол Томас Андерсън
- Тайният агент, реж. Клебер Мендонса Фильо
- Сантиментална стойност, реж. Йоаким Триер
- Грешници, реж. Райън Куглър
- Мечти за влакове, реж. Клинт Бентли
РЕВЮТА НА ФИЛМИ
Ако все още не сте гледали някои от номинираните ленти, може да прочетете ревютата тук.
ЛЮБОПИТНО ЗА ОСКАРИТЕ
И тази година очакваме очарователни тоалети на червения килим, блясък, интересен сценарий, изненади от сцената и любимите ни гафове, които обикновено са добре режисирани действия, но впечатляват всички.
