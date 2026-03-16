Оскарите 2026 г. са тук, филмовите звезди също. И ако за мнозина това е най-голямото събитие в киното, то за други е със същата величина, но в модата. Рокли от "Баленсиага", Картие", бижута, извадени от най-строго пазените трезори, костюми в различни цветове. И това не е всичко.

Най-красивите рокли на червения килим на "Оскари" 2026

Старият холивудски блясък е в най-добрата си форма. Това е мотото, под което минава тазгодишните визии на актьори, режисьори и други важни личности, станали част от киното.

Никол Кидман се появи в рокля без презрамки, покрита с пера и кристални украшения.

Джеси Бъкли се появи в рокля в розово и червено. Номинираната за най-добра актриса звезда беше с аутфит с голи рамене. Колието й направи силно впечатление на всички, а повече от него блестеше усмивката й в ярко червено червило. Феноменалното й изпълнение в "Хамнет" може би ще я удостои със златна статуетка. „Толкова съм горда и за мен е чест да бъда до всички тези изключителни жени и да бъда там с Хамнет. Много съм щастлива.“ - сподели тя за Холивуд Рипортер.

Теяна Тейлър, номинираната за най-добра актриса в поддържаща роля се появи, облечена в черно-бяла рокля на Chanel с пера, мъниста и дълъг шлейф. Тя допълни визията си с диамантено колие и обеци. Теяна е номинирана за най-добра актриса в поддържаща роля за „One Battle After Another“ и разбира новината, докато е с цялото си семейството. „Облякох се и отидох директно на репетиция за SNL и всички ме аплодираха, когато влязох.“ - споделя тя за People.

Хайди Клум заложи на прелестна рокля в златисти цветове, обсипана с перли и шевици. Елегантната й визия по никакъв начин не потвърждава слуховете за бременност, които се появиха наскоро. Още тогава звездата ги опроверга, като сподели, че е в менопауза и има натрупани известен брой килограми в областта на корема и ханша си.

Деми Мур, която е една от водещите на тазгодишната церемония, стъпи на червения килим на годишните награди „Оскар“, облечена в дълга до пода зелено-черна рокля с пера и забележителни детайли.

