Бременна ли е наистина Хайди Клум? Супермоделът коментира ширещите се слухове, че е бременна и това е причината за покачването на теглото й. Истината обаче е съвсем друга – наддаването на килограмите при нея е вследствие на менопаузата, споделя самата тя в новата си документална поредица "On & Off the Catwalk".

Спекулациите за евентуална бременност на Клум започнаха през лятото на миналата година след появата й на червения килим на кинофестивала във Венеция през август, пише още "Хелоу". Сериалът проследява Хайди в разгара на кариерата ѝ, като обръща внимание и на моделските изяви на децата й. "On & Off the Catwalk" тръгна на 22 февруари по ProSieben и Joyn.

„Мнозина казват, че съм твърде дебела или твърде слаба, или че съм бременна. Но аз не съм бременна. Просто съм малко понапълняла. Това е менопаузата“, казва тя.

Отговорът ѝ е ясен - няма бременност, просто хормонални промени, които са типични за този етап от живота на една жена. Вместо да се опитва да прикрива това, Хайди Клум говори открито за тази фаза и за това как преходът влияе върху метаболизма, разпределението на мазнините в различните области на тялото и начина, по който жените възприемат телата си.

Снимка: Getty Images

С думите си тя дава глас на реалност, която милиони жени преживяват мълчаливо. Защото тялото на една жена се променя, да. И не винаги става дума за занемаряване или липса на режим или дисциплина.

Напълняване по време на менопауза

Нутриционистката Салена Сайнс от Naturae Nutrición обяснява пред Hello: „Менопаузата не е синоним на покачване на тегло, но е момент на метаболитно препрограмиране, в който тялото променя приоритетите си. Разбирането на това намалява фрустрацията и позволява процесът да бъде управляван с мисъл за здравето.“

С други думи, не става въпрос просто за „повече ядене и по-малко движение“. Спадът на естрогена насърчава натрупването на висцерални мазнини, особено около корема, и намалява чувствителността към инсулин.

Тези промени могат да започнат още преди менопаузата да е настъпила напълно – по време на перименопаузата. Има и друг ключов фактор – загубата на мускулна маса.

Ако след 40–45-годишна възраст, ако мускулите не се стимулират активно, те започват да намаляват. А по-малко мускули означава по-нисък базален метаболизъм. В резултат тялото изгаря по-малко калории в покой. И това няма нищо общо с мотивацията.

Снимка: Getty Images

Променят се апетитът, сънят и апетитът за определени храни

Много жени забелязват, че изведнъж им става по-трудно да се заситят или да контролират определени желания за храна. Причината е, че хормоналните промени влияят върху хормони като лептин, грелин и GLP-1, които регулират глада и ситостта.

Според Сайнс, желанието за бързи въглехидрати може да се засили, а изборът на храни, комбинациите и начинът на приготвяне също имат значение.

Освен това сънят често се влошава, а стресът се увеличава. Повишеният кортизол насърчава натрупването на коремни мазнини и инсулиновата резистентност. Ако добавим и съвременния начин на живот – много жени преминават през този период, докато отглеждат тийнейджъри и носят сериозни професионални отговорности – хормоналният баланс може да стане особено сложен.

„Не става дума за липса на воля. Средата и хормоналните промени понякога са в по-голяма тежест от всичко, което искаме да направим“, казва експертката.

Снимка: Getty Images

Колко килограма е „нормално“ да качим?

Данните показват, че много жени качват между 2 и 5 килограма по време на менопаузата.

В клиничната практика обаче фокусът не е фокусиран само върху стрелката на кантара.

„Оценяваме нивата на възпаление, обема на тялото, коремните мазнини, процента мускулна маса и много други фактори. Теглото не ви определя – стремим се към здраво тяло, което отговаря на личните ви цели“, обяснява специалистът.

Проблемът не е толкова числото, а видът мазнини, които се увеличават, и загубата на мускулна маса. Жена може да качи три килограма и въпреки това да бъде по-здрава, ако запази мускулатурата и добър метаболитен профил.

Снимка: Getty Images

Затова вместо кантара е по-полезно да се следи обиколката на талията (в идеалния случай под 88 см), мускулната сила, кръвните показатели и ежедневните нива на енергия.

Как да се храним по време на менопауза

Стратегията е адаптация, не наказание. Добре е да се приоритизира приемът на протеин при всяко хранене – приблизително 1,2–1,5 г на килограм телесно тегло дневно – чрез яйца, риба, бобови култури, тофу или млечни продукти. Това помага за ограничаване на загубата на мускулна маса и подобрява ситостта.

Снимка: Getty Images

Здравословните мазнини също са важни – екстра върджин зехтин, ядки, семена и мазни риби подпомагат хормоналния баланс и контрола на възпаленията.

При въглехидратите е по-добре да се избират зеленчуци, бобови растения, кореноплодни и цели плодове, като се ограничат рафинираните брашна, които влошават инсулиновата резистентност.

Здравето на червата също е ключово – растителни фибри, ферментирали храни (с внимание при чувствителност), както и полифеноли от горски плодове, чисто какао и зелен чай влияят благоприятно на възпаленията и метаболизма.

Движението трябва да бъде стратегическо – силови тренировки 2–3 пъти седмично и кардио.

Снимка: Getty Images

Добрият сън и контролът на кортизола са също толкова важни, колкото и храненето. Често това, което наричаме „менопаузални килограми“, всъщност е следствие от натрупан стрес и нарушен сън.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER