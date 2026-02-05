Знаете ли, че вашият кухненски шкаф вероятно крие едно от най-мощните средства за красота и здраве? Докато го приемате просто за подправка, фармацевтите и експертите по билкотерапия го наричат „функционална храна“.

Става дума за ригана – билката, която може да се окаже най-големият ви съюзник срещу симптомите на менопаузата, болките в ставите и загубата на колаген.

Защо риганът е толкова полезен?

Снимка: Canva

Според фармацевта Пилар Перес, тайната се крие в съединението карвакрол. Това е естествен фенол, който действа като мощно противовъзпалително средство. Той блокира веществата в тялото, отговорни за възпалението и болките в ставите – проблем, който често се засилва с напредналата възраст и промените в хормоните, съобщава Hello.

Ригънат помага в менопауза

Колагенът е протеинът, който поддържа кожата ни млада, а ставите – здрави. С годините неговото производство намалява, но риганът идва на помощ.

Богат е на витамини C и K: Ключови за синтеза на колаген.

Флавоноиди и полифеноли: Антиоксиданти, които предпазват клетките от стареене.

Тимол: Естествен антисептик, който засилва имунитета.

Как да използвате риган за облекчаване на менопаузата?

Снимка: Canva

Освен че успокоява болките в ставите, свързани с остеоартрит, риганът е чудесно средство за регулиране на тялото по време на менопауза. Той помага за:

Намаляване на подуването: Действа като нежен диуретик и подобрява храносмилането.

Действа като нежен диуретик и подобрява храносмилането. Балансиране на захарта: Подпомага метаболизма на глюкозата и предотвратява резките скокове в нивата на кръвната захар.

Подпомага метаболизма на глюкозата и предотвратява резките скокове в нивата на кръвната захар. Пречистване: Помага за изхвърлянето на токсините и подобрява кръвообращението.

Рецепта за вълшебен чай от риган

Най-лесният начин да се възползвате от тези ползи е чрез ароматна запарка.

Кипнете една чаша вода.

Добавете 1 супена лъжица сушен риган (или 2 с.л. пресен).

Покрийте и оставете да се запари за 5 до 10 минути.

По желание добавете малко мед за сладост.

Бонус съвет: Ако не сте фен на чая, не забравяйте да добавяте пресен риган към салати или дори при приготвяне на любимата пица.

