Знаете ли, че вашият кухненски шкаф вероятно крие едно от най-мощните средства за красота и здраве? Докато го приемате просто за подправка, фармацевтите и експертите по билкотерапия го наричат „функционална храна“.
Става дума за ригана – билката, която може да се окаже най-големият ви съюзник срещу симптомите на менопаузата, болките в ставите и загубата на колаген.
Защо риганът е толкова полезен?
Според фармацевта Пилар Перес, тайната се крие в съединението карвакрол. Това е естествен фенол, който действа като мощно противовъзпалително средство. Той блокира веществата в тялото, отговорни за възпалението и болките в ставите – проблем, който често се засилва с напредналата възраст и промените в хормоните, съобщава Hello.
Ригънат помага в менопауза
Колагенът е протеинът, който поддържа кожата ни млада, а ставите – здрави. С годините неговото производство намалява, но риганът идва на помощ.
- Богат е на витамини C и K: Ключови за синтеза на колаген.
- Флавоноиди и полифеноли: Антиоксиданти, които предпазват клетките от стареене.
- Тимол: Естествен антисептик, който засилва имунитета.
Как да използвате риган за облекчаване на менопаузата?
Освен че успокоява болките в ставите, свързани с остеоартрит, риганът е чудесно средство за регулиране на тялото по време на менопауза. Той помага за:
- Намаляване на подуването: Действа като нежен диуретик и подобрява храносмилането.
- Балансиране на захарта: Подпомага метаболизма на глюкозата и предотвратява резките скокове в нивата на кръвната захар.
- Пречистване: Помага за изхвърлянето на токсините и подобрява кръвообращението.
Рецепта за вълшебен чай от риган
Най-лесният начин да се възползвате от тези ползи е чрез ароматна запарка.
- Кипнете една чаша вода.
- Добавете 1 супена лъжица сушен риган (или 2 с.л. пресен).
- Покрийте и оставете да се запари за 5 до 10 минути.
- По желание добавете малко мед за сладост.
Бонус съвет: Ако не сте фен на чая, не забравяйте да добавяте пресен риган към салати или дори при приготвяне на любимата пица.
За ползите от народната медицина вижте във видеото тук:
