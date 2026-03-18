Драма, неочаквани обрати, свити сърца, целувки и огромно вълнение - нещата впредаването "Ергенът" 5 стават все по-интересни и непридвидими. Марин е раздвоен между две дами - Алия и Михаела, но коя ще избере?

Ергенът Марин е тотално объркан - раздвоен е между две участнички - Михаела и Алия. С едната вече имаше своята първа страстна целувка, а с другата само погледи, разговори и безумно силно привличане. Но сякаш към Михаела чувствата му са по-дълбоки, а с Алия всичко е базирано на химия и сексуално привличане. Или поне така изглежда.

След като призна чувствата си на Михаела, Марин побърза да й сподели и за онова, което изпитва към Алия с цел да бъде напълно искрен и да не заблуждава никого. Едновременно с това обаче, той подари красиво колие и букет цветя на чаровната Алия по повод рождения й ден. Този мил жест зарадва изключително много участничката, а по време на срещата им, привличането между тях не беше изчезнало, дори напротив - усещаше се още повече.

Тепърва нещата могат да се развият по много различни начини, но на Марин определено няма да му е лесно. Коя според вас ще избере той - Алия или Михаела?

