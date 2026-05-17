Упорита, дръзка, талантлива и всички говорят за нея. DARA направи така, че последните месеци всички да повтарят името и да припяват измисленба дима - "Бангаранга!". Оригиналната песен, която мнозина запяха обаче си има своите предшественици - бунтарските цитати на DARA от интервюта и подкасти, които предсказваха нейния успех.



За любовта и връзката ѝ с Ервин

Талантливите хора често имат нужда от балансиран партньор, здраво стъпил на земята, който да ги укротява. Такъв DARA открива в лицето на своя съпруг.

„Когато срещнах Ервин, той наистина ми даде подкрепа и спокойствие, за да мога аз да разреша моите вътрешни борби.“

„Успях да се отпусна в неговите ръце и да се почувствам защитена. Да не искам да се защитавам сама.“

„Бях много нетърпелива, подскачаща пружинка, готова да кажа „да“.“

„Като дете на разведени родители си казвах, че приказките за принцове и принцеси не са верни. Трябваше ми много време да излекувам тази рана.“

За диагнозата ADHD и вътрешните ѝ битки

ADHD е невроразвитийно разстройство, което засяга начина, по който мозъкът управлява вниманието, импулсите и нивото на активност. То не е „мързел“, „характер“ или „лошо възпитание“ — а реално, биологично обусловено състояние. DARA не крие, че страда от това състояние, но също изпитва и облечение, когато разбира на какво се дължи свръхемоционалността й.

„Целият този хаос от мисли всъщност се оказа, че е ADHD.“

„Исках да оставя контрола настрана и просто да бъда креативна, без да се съобразявам с никакви рамки.“

„Това беше голямо отключване на сърцето ми.“

„Ако има пуснат климатик, звъни телефон и ти ми казваш нещо — тотално ще ми спре токът.“

Снимка: Фотограф: Цветан Игнатовски

За трудностите, критиките и натиска

„Всички съдения и посочвания с пръст — не мога да кажа, че не са ми се отразили.“

„Бих помолила хората да бъдат малко по-добри и малко по-мили. Не ги мачкайте.“

„Боря се всеки ден, но не се отказвам.“





За личното израстване и женствеността

„Мога да кажа, че за първи път се чувствам жена.“

„Не искам да се определям само с едно. Аз съм много различни неща.“

Снимка: Instagram.com/darnadude/

DARA отново ще бъде част от журито на "Гласът на България". А финалът на "Евровизия" е на 16 май от 22 часа по БНТ.