Днес честваме паметта на преподобните Висарион Египетски и Иларион Нови Далматски.

Преподобният Висарион е роден в Египет и живял в края на IV и през V век. От младини той обикнал Бог и пазел себе си чист от всякаква греховна сквернота, стараел се да не опорочи душата си, очистена в светото кръщение. Пътувал на поклонение до светите места в Йерусалим. Там той посетил и много подвижници в Палестина, които водели пустиннически живот и били вече известни със своите добродетели.

Когато се завърнал в Египет, Висарион приел монашество и десетилетия наред се подвизавал в египетската пустиня като отшелник. Той живял в безмълвие и непрестанно богомислие.

С монашеския си живот станал образец за много други любители на отшелничеството. Бог го удостоил с благодатта да върши чудеса. Достигнал дълбока старост, свети Висарион се упокоил в мир.

Преподобният Иларион е роден в 775 г., в област Кападокия, Мала Азия. Наречен е Нови за отличие от свети Иларион Велики. Родителите му били благочестиви и добродетелни хора и възпитали сина си в православната вяра.

Когато навършил пълнолетие, Иларион постъпил в манастир в Цариград, където се отдал на строг пост, безмълвие и изучаване на Свещеното Писание. По-късно отишъл в прочутия Далматски манастир, също в столицата, където се подвизавал десет години и станал пример за смирение и търпение за всички братя, които единодушно го избрали за игумен.

А когато императорът иконоборец Лъв Арменец започнал гонение срещу почитателите на светите икони, Иларион открито и смело защитил православната вяра. Затова бил преследван, претърпял затвор и побоища, а накрая го изпратили на заточение и там прекарал осем години.

След тържеството на православието (т.е. възстановяване на иконопочитанието) в 842 г. той се върнал в своя манастир и след три години починал мирно на 70-годишна възраст, в 845 г.