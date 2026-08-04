Ако досега сте варили царевицата само във вода, време е да опитате един малък кулинарен трик, който набира популярност и у нас. Добавянето на прясно мляко и краве масло прави зърната по-крехки, по-сочни и с наситен млечен вкус. Именно затова рецептата често се споделя в кулинарни блогове и форуми като една от най-вкусните версии на любимото лятно изкушение.

Как млякото променя вкуса на царевицата?

Прясното мляко омекотява вкуса на зеленчука и ѝ придава лека сладост, а маслото прониква между зърната още по време на варенето. Резултатът е ароматна царевица, която почти не се нуждае от допълнителни подправки.

Много домашни готвачи препоръчват сместа да къкри на слаб огън, тъй като млякото не бива да ври бурно.

Рецепта

За 4–6 кочана ще са ви необходими:

1 литър вода

250–500 мл прясно мляко

50–100 г краве масло

щипка сол

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Начин на приготвяне

Оставете водата да заври, добавете млякото и половината масло, след което сложете почистените кочани.

Варете на умерен към слаб огън около 20–30 минути при младата царевица или малко по-дълго, ако е по-зряла. Повечето домакини знаят, че за наистина апетитна царевица трябва да се почака. Но от друга страна, ако се вари прекалено дълго, полезните ѝ свойства се губят.

Накрая добавете останалото масло, оставете да престои 2–3 минути и сервирайте гореща.

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Малък трик за още повече вкус

Някои кулинарни блогъри добавят и 1–2 чаени лъжички захар, за да подчертаят естествената сладост на царевицата. Други овкусяват с малко чесън, черен пипер или пресен магданоз след сваряването.

Независимо дали ще я поднесете като следобедна закуска, гарнитура към барбекю или лека вечеря, варената царевица в мляко и масло е от онези летни рецепти, които се приготвят лесно и бързо, а вкусът им остава незабравим. Само няколко съставки са достатъчни, за да превърнат обикновения кочан в истински сезонен деликатес.