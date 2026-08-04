Датската принцеса Изабела започна военната си служба, предаде ДПА. С широка усмивка и с раница на гърба 19-годишната принцеса пристигна в казармите „Антворсков" в град Слагелсе, където 11 месеца ще служи в Гвардейския хусарски полк.

Според информационната агенция „Рицау" днес 1600 младежи в Дания са започнали нова, удължена основна военна служба.

Дания наскоро удължи основната военна служба от четири на 11 месеца заради променящата се ситуация със сигурността в Европа.

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Копенхаген въведе също така задължителна военна служба за жени на възраст на и над 18 години, въпреки че продължава да призовава само част от всяка възрастова група.

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Това означава, че Изабела - второто по възраст дете на крал Фредерик Десети и кралица Мери, е сред първите жени, които започват удължената основна военна служба.

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Датските медии, позовавайки се на кралския двор, съобщиха, че Изабела ще се откаже от всякакво възнаграждение по време на службата си.

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Братът на Изабела, престолонаследникът Кристиан, също е завършил военната си служба в Слагелсе.

Членовете на датското кралско семейство по традиция прекарват част от живота си във въоръжените сили - практика, която се спазва и в други европейски монархии.

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Припомняме, че наскоро испанската престолонаследничка Леонор завърши военното си обучение.