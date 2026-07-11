Испанската престолонаследничка принцеса Леонор завърши тригодишното си военно обучение и получи едно от най-високите военни отличия в страната от баща си крал Фелипе Шести, предаде ДПА.

На церемония в Академията за военновъздушни и космически сили в Сан Хавиер, в югоизточния регион Мурсия, 20-годишната принцеса беше удостоена с Големия кръст на Ордена за заслуги във въздухоплаването. Леонор също така получи офицерско звание заедно с повече от 100 свои съвипускници.

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Кралица Летисия и по-малката сестра на Леонор, 19-годишната инфанта София, присъстваха на церемонията.

Събитието беше засенчено от големия горски пожар в южната провинция Алмерия, където по последни данни са загинали най-малко 12 души, а 23-ма все още се водят изчезнали.

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Кралският двор отмени традиционния прием по повод завършването след церемонията в знак на траур. Крал Фелипе каза, че решението е било взето на фона на трагедията, а в памет на жертвите беше спазена минута мълчание.

Военното обучение на Леонор има за цел да я подготви за бъдещата й роля на главнокомандващ на испанските въоръжени сили.

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Испанската престолонаследничка започна обучението си във Военната академия в Сарагоса през август 2023 г., след което премина няколкомесечно военноморско обучение на борда на учебния кораб "Хуан Себастиан Ел Кано", припомня агенцията.

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От миналия септември принцеса Леонор служи във ВВС на Испания в Мурсия, където извърши първия си самостоятелен полет и получи квалификация като парашутист.

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През академичната 2026/2027 г. се очаква испанската престолонаследничка да започне обучението си по политология в университета "Карлос Трети" в Мадрид.