Есен 2026 поставя акцент върху класиката, но с модерно излъчване. Дизайнерите и модните експерти залагат на универсални дрехи и аксесоари, които могат да останат актуални години наред. Сред водещите тенденции се открояват елегантни връхни дрехи, велурени обувки, райета, нежни розови нюанси и тъмен деним.

Якета с висока яка

Един от най-силните акценти през сезона са якетата с висока, изправена яка. Този модел придава по-изискан силует и едновременно предпазва от по-хладното време. Дизайнерите ги комбинират както с дънки и маратонки, така и с елегантни панталони и ботуши, което ги прави подходящ избор както за ежедневието, така и за офиса.

Велурът отново е на върха

Велурените ботуши се завръщат като една от най-желаните обувки за есента. Най-актуални са моделите до коляното, свободните каубойски силуети и ботушите в шоколадово кафяво и карамелено. Материята придава усещане за лукс и лесно се комбинира с плетива, рокли и деним.

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Райетата заменят едноцветните визии

Райетата са сред най-универсалните десени през есен 2026. Хоризонтални линии върху плетени пуловери, ръгби блузи, класически ризи с тънко райе и дори костюми с фино каре създават модерна, но непреходна визия. Според стилистите този десен може да бъде както основен акцент, така и неутрална основа за различни комбинации.

Розовото остава и през студените месеци

Макар традиционно да се свързва с пролетта, розовото продължава да присъства и през есента. На преден план излизат приглушени пудрени тонове, както и по-дълбоки ягодови и малинови нюанси. За хората, които не обичат ярките цветове, дизайнерите препоръчват розови чанти, шалове или обувки като стилен цветен акцент.

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Тъмният деним е новата класика

След няколко сезона на светъл и избелен деним, тъмносините дънки отново заемат водещо място в гардероба. Те изглеждат по-елегантно, комбинират се лесно с кожени аксесоари, плетени пуловери и сака и са подходящи както за ежедневни, така и за по-официални визии. Широките и правите кройки остават предпочитан избор през сезона.

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Основната философия на сезона

Есен 2026 показва завръщане към качествените класически дрехи и инвестицията в модели, които няма да излязат от мода след няколко месеца. Вместо екстравагантни микротрендове, акцентът пада върху практичността, добрата изработка и лесното комбиниране на отделните елементи в гардероба. Именно тази комбинация между функционалност и елегантност определя модната посока на новия есенен сезон.