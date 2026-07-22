След години, в които минимализмът и семплите силуети бяха завладяли изцяло модните подиуми, дизайнерите отново връщат романтиката и леката закачливост в гардероба. Новата тенденция, която набира популярност през 2026 година, черпи вдъхновение от приказките, митологията и фантастичните светове, превръщайки модата в истинско средство за разказване на истории чрез дрехите.

Приказната естетика превзема модните подиуми

По време на Седмицата на модата в Париж редица дизайнери представиха колекции, вдъхновени от класически приказки, легенди и фолклор. Вместо традиционните минималистични визии, на подиума се появиха драматични рокли, богати бродерии, прозрачни материи, ефирни наметала и детайли, напомнящи за вълшебни гори и приказни герои.

Chanel превръща приказките във висша мода

Един от най-впечатляващите примери идва от Chanel. Под творческото ръководство на Матийо Блази модната къща превърна дефилето си в магическа градина, вдъхновена от истории като „Джак и бобеното стъбло“, „Златокоска и трите мечки“ и други класически приказки. Колекцията включва обувки с необичайни форми, чанти с артистични елементи, флорални мотиви и ръчно изработени детайли, които придават усещането, че всяка визия е част от собствена приказна история.

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Приказната тенденция не означава задължително пищни бални рокли. Напротив - дизайнерите съчетават романтичните елементи със съвременни кройки и практични материи.

Сред най-характерните акценти са:

прозрачни тъкани;

многопластови поли;

дантела;

панделки;

флорални апликации;

богати бродерии;

нежни пастелни цветове;

драматични ръкави и наметала.

Идеята е визията да носи усещане за лекота, въображение и индивидуалност, без да изглежда като костюм.

Освен класическите приказки, модните дизайнери все по-често черпят вдъхновение от древни легенди, митични създания и национален фолклор. Това личи в използването на символични мотиви, ръчна изработка и естествени материи, които придават на дрехите артистичен характер.

Снимка: Getty Images

Как да носим тенденцията в ежедневието

За щастие, приказната мода лесно може да бъде адаптирана към ежедневния гардероб. Вместо цялостна драматична визия, стилистите препоръчват да се заложи на отделни акценти. Подходящ избор са сатенени или дантелени рокли, прозрачни ризи, обувки с декоративни елементи, панделки в косата, масивни флорални бижута или ефирни поли, комбинирани със семпли сака и обувки. Така романтичният стил изглежда модерен и лесен за носене.