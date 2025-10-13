Баба Ванга, наред с Нострадамус, е може би най-популярната пророчица – славата ѝ отдавна се носи извън родната ѝ страна. И въпреки че е мъртва от десетилетия, тя все още е важна фигура сред вярващите и теоретиците, заради точните предсказания и тъжните картини на бъдещето, които рисува приживе.

Факт е, че Ванга е оставила след себе си множество прогнози, някои от които действително се сбъдват. За 2026 г. предсказанията ѝ са свързани със силни земетресения, катастрофални вулканични изригвания, нарастващи конфликти, финансови затруднения и дори обрат в развитието на изкуствения интелект.

Дали подобни тежки прогнози ще станат факт, предстои да разберем. Междувременно може да си припомним всичко, което до момента прочутата ясновидка е познала.

Суши и наводнения

Баба Ванга е предсказала, че 2022 г. ще бъде особено тежка по отношение на наводнения и суши по света. И наситина - редица страни в Европа преживяха изключително сухи месеци в средата на август.

Същевременно Австралия и Азия бяха засегнати от наводнения – нещо, което пророчица отново правилно е предрекла.

11 септември, 2001

Едно от най-шокиращите предсказания, за които се смята, че Баба Ванга е познала, е терористичната атака в Ню Йорк. Твърди се, че още през 1989 г., тя е заявила: „Американските братя ще паднат, след като бъдат нападнати от стоманени птици.“

Възходът на американските президенти

Баба Ванга е правила и някои плашещо точни политически предсказания, включително възхода на Барак Обама и Доналд Тръмп. Тя е заявявала, че чернокож мъж ще стане 44-ият президент на САЩ, както и че Тръмп ще бъде негов наследник. Но допълва и, че един от тях, без да уточнява кой, ще доведе страната до упадък и конфликтите между северните и южните щати ще се засилят.

Убийството на Ганди

Още едно сбъднало се предсказание от българската мистичка е това, че министър-председателят на Индия, Индира Ганди, ще загине в „дим и огън“.

Ганди е убита от двама свои бодигардове, проповядващи религията сикхизъм, на 31 октомври, 1984 г., като до днес се смята, че това е акт на отмъщение заради заповедта ѝ за военна атака срещу Златния храм, Амритсар, едно от най-свещените места на сикхите.

Собствената си смърт

Според сведения на хора от обкръжението ѝ, Баба Ванга дори е предсказала датата на собствената си смърт.

В интервю от 1990 г. тя е казала, че ще умре на 11 август, 1996 г. - и това наистина се оказва вярно, пише Sky History. Пророчицата си отива от този свят, вследствие на тежко заболяване - рак на гърдата, на 84-годишна възраст. На погребението ѝ се стичат огромни тълпи от хора, не само от България, но и от цял свят.

Още за човека и феномен Ванга - във видеото:



