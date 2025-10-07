Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че Шон „Диди“ Комбс е поискал президентско помилване във връзка с федералното му наказателно дело.

По време на интервю пред CNN с журналистката Кейтлън Колинс, в което Тръмп обсъжда евентуално помилване на бившата приятелка на Джефри Епстийн – Гислейн Максуел, той е споменал, че „много хора са го молили за помилване“, включително и Шон Комбс.

Пъф Деди, както е един от най-известните творчески пседвоними на рапъра, бе осъден в петък на повече от четири години затвор след като беше признат за виновен по две обвинения за секс трафик с цел проституция.

Още през август един от одвокатите на Комбс заяви пред CNN, че екипът на музикалния магнат е влязъл в контакт с администрацията на Тръмп относно възможността за помилване.

Снимка: Getty Images

„Осъществили сме контакт и сме провели разговори във връзка с евентуално помилване“, каза тогава адвокатката Никол Уестморланд пред CNN.

По-рано Тръмп бе дал да се разбере, че е малко вероятно да помилва Комбс.

„Бях много приятелски настроен към него, разбирахме се добре и ми се струваше свестен човек. Не го познавах особено, но когато се кандидатирах за президент, той беше много враждебен към мен", заяви Тръмп в интервю пред Newsmax.

Тръмп добави, че това прави решението за евентуално помилване „много по-трудно“.

Снимка: Getty Images

Когато от CNN са потърсили Белия дом за коментар през август относно изявленията на Уестморланд, представител на администрацията заяви, че „няма да коментира съществуването или несъществуването на каквито и да е искания за помилване“.

Също в понеделник адвокатите на Комбс подадоха молба до съдия Арън Събраманиан, който го осъди миналия петък – с искане той да препоръча на Федералното бюро на затворите Комбс да бъде настанен във федерално поправително заведение във Форт Дикс, Ню Джърси.

Според защитата това ще му позволи „да се справи с проблемите си със зависимостта“ и „да има максимален достъп до семейни посещения и възможности за рехабилитация.“