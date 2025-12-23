Бъдни вечер наближава, а списъкът със задачи в кухнята започва да изглежда безкраен. Ако до последния момент не сте имали време да подготвите сармите не изпадайте в паника. Много семейства избират да ги приготвят в самия ден или вечерта преди празника, за да са пресни и ароматни.

Как се вият сарми лесно и без да се разпадат?

Следвайте тези стъпки, вдъхновени от световните кулинарни експерти на Saveur и The Mediterranean Dish, за да постигнете перфектните лозови сарми.

Подготовка на листата

Ключова стъпка в подготовката на лозовите сарми е преди да започнете да слагате плънка върху лозовите листа, е да ги изплакнете ги 2–3 пъти със студена вода. Ако използвате листа от буркан, трябва да отстраните излишната сол.

Ако пък разполагате с пресни листа – бланширайте ги за 30–60 секунди във вряща вода и веднага ги охладете. Целта е листата да станат меки, гъвкави и да не се късат.

Правилно позициониране

Поставете листото на дъска с гладката страна надолу. Така сармата ще бъде красива и лъскава отвън. Дръжката, ако има такава трябва да сочи към вас.

Златното правило за плънката

Тук готвачите са единодушни. Никога не прекалявайте с плънката! Оризът се разширява при варене.

1 чаена лъжичка за малки листа.

1 супена лъжица за големи листа. Поставете плънката точно над мястото, където е била дръжката.

Техниката на „плика“

Сгънете долната част на листото върху плънката. Приберете лявата страна навътре. Приберете дясната страна навътре. Навийте стегнато нагоре към върха на листото.

Как да навивате сармите?

Експертът Морийн Абуд съветва да навивате плътно, но да оставите малко въздух. Ако е твърде силно навита плънката – листото ще се скъса от ориза. Ако е хлабаво – сармата ще се отвори в тенджерата.

Тайната против разпадане при варене

Хляб, ванилия и коледна магия Топ 30 нестандартни, забавни и „луди“ коледни късмети за баница

Как да изберете перфектните мандарини за празниците (ВИДЕО)

Коледно чудо в болницата: Дядо Коледа и елфите му се спуснаха от покрива с подаръци (ВИДЕО)

Родопска баклава – малките трикове, които я отличават от традиционната

Колко време трябва да печем содената питка за Бъдни вечер? (СНИМКИ)

Какви филми ще дават по bTV на празниците?

Ядете ли достатъчно зеле? 5 причини да присъства по-често в менюто ви

Как да приготвим пълнени сушени чушки с боб – според региона, в който живеем

Починалите известни през 2025 г. (ОБЗОР)

Пожелание за коледни картички - какво да напишем? (СНИМКИ)

Подреждайте сармите в тенджерата с края на навитата част надолу и ги поставяйте плътно една до друга, без празни пространства. За финал ги затиснете с тежка чиния или покрийте с няколко цели лозови листа. Това ще ги държи на място, докато къкрят бавно.

Лозови или зелеви сарми на Бъдни вечер?

Преди да запретнете ръкави, нека направим едно уточнение – какви сарми се хапват на Бъдни вечер – лозови или зелеви?

В много региони лозовите сарми се смятат за най-автентичния избор. Леки, деликатни и пълни с ароматни подправки, те символизират скромността, чистотата и новото начало. Често именно те са първото ястие, от което се опитва на трапезата.

Зелеви сарми са по-характерни за Северна България, Шоплука и Родопите. Те са по-плътни и се приготвят с типичното за сезона кисело зеле. За много семейства Бъдни вечер без тях просто не съществува.

В традиционната анкета на LadyZone попитахме: Какъв подарък не бихте искали да получите за Коледа - вижте какво ни отговорихте:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK