Коледа е онзи вълшебен момент от годината, в който светът е най-хубав през детските очи – чист, забавен и пълен с магия.

Хляб, ванилия и коледна магия "Дядо Коледа се е казвал Бастун!" Как изглежда и ползва ли ChatGPT? Попитахме децата (АНКЕТА)

Коледната елха – защо може да бъде опасна и да убие домашния любимец

Лозови сарми за Бъдни вечер: Как да ги завиете лесно и бързо?

Топ 30 нестандартни, забавни и „луди“ коледни късмети за баница

Как да изберете перфектните мандарини за празниците (ВИДЕО)

Коледно чудо в болницата: Дядо Коледа и елфите му се спуснаха от покрива с подаръци (ВИДЕО)

Родопска баклава – малките трикове, които я отличават от традиционната

Колко време трябва да печем содената питка за Бъдни вечер? (СНИМКИ)

Какви филми ще дават по bTV на празниците?

Ядете ли достатъчно зеле? 5 причини да присъства по-често в менюто ви

В това видео децата ни разсмиват и трогват с неподправените си отговори за Дядо Коледа, Баба Коледа и… фитнеса. Да, и той се оказва част от коледната магия!

Сладки, мляко и… бонбони за Дядо Коледа

На въпроса дали оставят сладки и прясно мляко за Дядо Коледа, отговорът на децата от ДГ "Зайчето Куики" в София е категорично „Да!“. Те знаят и кои са най-любимите сладки на Дядо Коледа - вижте във видеото.

Тренира ли Дядо Коледа и има ли мускули?

Оказва се, че Дядо Коледа макар да има магически сили, понякога, съвсем по човешки, е мързелив. Според децата той не ходи на фитнес, но понякога му се случва да тренира през зимата. Все пак не е лесно да се влезе във всеки комин, нали?

Баба Коледа – как изглежда?

Как изглежда Баба Коледа? Почти като Дядо Коледа – но с рокля. Червена, разбира се. Оказва се, че някои от децата дори са я виждали. Как минава срещата - вижте във видеото.

Какво си пожелават децата на Дядо Коледа и кой получава въглен - гледайте във видеото.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK