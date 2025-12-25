Коледа е онзи вълшебен момент от годината, в който светът е най-хубав през детските очи – чист, забавен и пълен с магия.
В това видео децата ни разсмиват и трогват с неподправените си отговори за Дядо Коледа, Баба Коледа и… фитнеса. Да, и той се оказва част от коледната магия!
Сладки, мляко и… бонбони за Дядо Коледа
На въпроса дали оставят сладки и прясно мляко за Дядо Коледа, отговорът на децата от ДГ "Зайчето Куики" в София е категорично „Да!“. Те знаят и кои са най-любимите сладки на Дядо Коледа - вижте във видеото.
Тренира ли Дядо Коледа и има ли мускули?
Оказва се, че Дядо Коледа макар да има магически сили, понякога, съвсем по човешки, е мързелив. Според децата той не ходи на фитнес, но понякога му се случва да тренира през зимата. Все пак не е лесно да се влезе във всеки комин, нали?
Баба Коледа – как изглежда?
Как изглежда Баба Коледа? Почти като Дядо Коледа – но с рокля. Червена, разбира се. Оказва се, че някои от децата дори са я виждали. Как минава срещата - вижте във видеото.
Какво си пожелават децата на Дядо Коледа и кой получава въглен - гледайте във видеото.
