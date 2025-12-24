"Той е дебел и няма мускули!" На Коледа децата силно се вълнуват от едно - ще дойде ли Дядо Коледа и ще им донесе ли подаръци. Някои от тях твърдят, че са го виждали наживо, други планират да се скрият и да го чакат край елхата. Всички обаче са категорични - той е дебел и не ходи на фитнес.

Попитаме децата от трета група в детска градина „Зайчето Куики“, София:

  • Развалят ли му се зъбите от толкова много сладки?
  • Как изглежда Баба Коледа?
  • Пере ли тя чорапите на Дядо Коледа?
  • Ползва ли Дядо Коледа ChatGPT?

Отговориха с усмивки, смях и много въображение.

Вижте повече във видеото. 

Хляб, ванилия и коледна магия
  • Коледната елха – защо може да бъде опасна и да убие домашния любимец
  • Лозови сарми за Бъдни вечер: Как да ги завиете лесно и бързо?
  • Топ 30 нестандартни, забавни и „луди“ коледни късмети за баница
  • Как да изберете перфектните мандарини за празниците (ВИДЕО)
  • Коледно чудо в болницата: Дядо Коледа и елфите му се спуснаха от покрива с подаръци (ВИДЕО)
  • Родопска баклава – малките трикове, които я отличават от традиционната
  • Колко време трябва да печем содената питка за Бъдни вечер? (СНИМКИ)
  • Какви филми ще дават по bTV на празниците?
  • Ядете ли достатъчно зеле? 5 причини да присъства по-често в менюто ви
  • Как да приготвим пълнени сушени чушки с боб – според региона, в който живеем