"Той е дебел и няма мускули!" На Коледа децата силно се вълнуват от едно - ще дойде ли Дядо Коледа и ще им донесе ли подаръци. Някои от тях твърдят, че са го виждали наживо, други планират да се скрият и да го чакат край елхата. Всички обаче са категорични - той е дебел и не ходи на фитнес.

Попитаме децата от трета група в детска градина „Зайчето Куики“, София:

Развалят ли му се зъбите от толкова много сладки?

Как изглежда Баба Коледа?

Пере ли тя чорапите на Дядо Коледа?

Ползва ли Дядо Коледа ChatGPT?

Отговориха с усмивки, смях и много въображение.

Вижте повече във видеото.