"Той е дебел и няма мускули!" На Коледа децата силно се вълнуват от едно - ще дойде ли Дядо Коледа и ще им донесе ли подаръци. Някои от тях твърдят, че са го виждали наживо, други планират да се скрият и да го чакат край елхата. Всички обаче са категорични - той е дебел и не ходи на фитнес.
Попитаме децата от трета група в детска градина „Зайчето Куики“, София:
- Развалят ли му се зъбите от толкова много сладки?
- Как изглежда Баба Коледа?
- Пере ли тя чорапите на Дядо Коледа?
- Ползва ли Дядо Коледа ChatGPT?
Отговориха с усмивки, смях и много въображение.
Вижте повече във видеото.
-
Коледната елха – защо може да бъде опасна и да убие домашния любимец
-
Лозови сарми за Бъдни вечер: Как да ги завиете лесно и бързо?
-
Топ 30 нестандартни, забавни и „луди“ коледни късмети за баница
-
Как да изберете перфектните мандарини за празниците (ВИДЕО)
-
Коледно чудо в болницата: Дядо Коледа и елфите му се спуснаха от покрива с подаръци (ВИДЕО)
-
Родопска баклава – малките трикове, които я отличават от традиционната
-
Колко време трябва да печем содената питка за Бъдни вечер? (СНИМКИ)
-
Какви филми ще дават по bTV на празниците?
-
Ядете ли достатъчно зеле? 5 причини да присъства по-често в менюто ви
-
Как да приготвим пълнени сушени чушки с боб – според региона, в който живеем