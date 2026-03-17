Да си участник в предаване като „Ергенът“ не е никак лесно – макар и привидно да изглежда точно обратното. Участниците в романтичното риалити са поставени пред редица предизвикателства, някои от които костват дори здравословното им състояние.

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

Нещо наистина неочаквано се случва в епизод 15 на шоуто. Тримата ергени – Кристиян, Стоян и Марин са изправени пред нелека задача: те трябва да се съревновават помежду си, преминавайки множество препятствия, за да спечелят привилегии и да бъдат съответно „най-богатият“ и „най-бедният“ ерген. И спрямо това, да канят дамите на индивидуални срещи.

Снимка: bTV

Любопитното е, че те се появяват пред дамите в сватбени костюми – класически обувки, строги черни панталони, бели ризи и папийонки. Облекло, което по никакъв начин не кореспондира на плажа и горещите слънчевите лъчи.

Облечени именно по този начин, Кристиян, Стоян и Марин започват да се съревновават помежду си – тичайки, пълзейки и дори прехвърляйки високи стени, изградени от чували с пясък. Целта е да се достигнат заключените в сандъци сватбени букети, които трябва да освободят. А победител е този, който пръв достигне до три букета.

Снимка: bTV

Дали заради предимството на годините си или заради добрата си физическа форма, Марин е безпрецедентният победител. Непосредствено след него е Стоян, а накрая, до финала успява да достигне и Крис. Каква е цената, която обаче заплаща за усилията си - в едим момент той пада безпомощно на плажа и дори не успява да си поеме дъх.

Какво се точно се случи с Крис? И защо Елеонора възкликна с уплаха: „На финала на играта стана нещо потресаващо за мен. И аз съм абсолютно безсилна да направя каквото и да е“? Вижте още във видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER