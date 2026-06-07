Селото е Раненци, Кюстендилско. Това е едно от онези села, които изглеждат малки, но крият изненадващо богата история и природа. Днес селото има едва 85 жители. Една от тях е Николета, която стои в основата на проекта Zemna Project и багри дрехи по естествен начин, с растения от природата.

Седми ден на "Седмица на бъдещето" на bTV е под надслов „Героите сред нас“. Разказваме ви за една жена, която създава красиви принтове върху дрехи, с растения и пигменти от прородата.

Николета е израснала във Варненско и винаги е обичала да твори с ръцете си. Нарича себе си "самоук творец". А това, което прави, е не само красиво, но и с мисъл и смисъл за природата.





Снимка: zemnaproject

Преди 11 години ражда първото си дете и тогава се премества в Кюстендилско. Природата и красотата на мястото я вдъхновяват да започне да изследва багренето с различни техники върху текстил.





Напоследък доста хора напускат стресовата корпоративна среда и я заменят с живот в спокойствието на село. При Николета обаче не е така. Промяната не е рязка и тя по-скоро постепенно се завръща към нещо дълбоко познато.

"Винаги съм усещала силна връзка с природата и търсех начин да живея и работя в по-голяма близост с нея. С времето осъзнах, че искам да създавам неща, които носят смисъл, красота и уважение към света около нас. Така се роди Zemna Project – като естествено продължение на моите ценности и стремеж към по-бавен, осъзнат и свързан начин на живот. Преди да се установя на село много пътувах и изследвах света, винаги съм била свободна и творческа душа, но в един момент ми се прииска да се спра на едно място, най - вече с раждането на детето ми, то беше моята друга движеща сила в този избор. Никога не съм била част от корпоративния свят и съм благодарна, че животът винаги ме е водил в по-творческа насока до този момент днес - в който на село създадох своята творческа реалност и малък бизнес."

Багрени дрехи и талисмани

В ателие "Земна" тя прави уникални багрени дрехи, а също обеци и бижута - талисмани. Естественото багрене е по-щадящ и уважителен подход към текстила. Вместо синтетични багрила се използват растения, листа, кори, цветове и природни пигменти. Процесът изисква повече време, търпение и внимание, но създава по-дълбока връзка между човека и материала.

Снимка: zemnaproject



Природното багрене учи на работа със сезоните и с това, което природата предлага. То не е индустриален процес, а диалог. Цветовете са живи и вибриращи живот.

Снимка: zemnaproject

Какви растения използва?

Много растения могат да оставят красив отпечатък върху текстила. Сред любимите на Николета са смрадлика, дъб, орех, роза, здравец, клен, роза и много диворастящи растения, които се срещат в природата.

Снимка: zemnaproject

Интересното е, че всяко растение реагира различно според сезона, почвата, климата и начина на обработка. Именно тази непредвидимост прави еко принта толкова вълнуващ. Всяка дреха или плат се превръщат в уникален отпечатък на конкретно място и момент от природата.

Част от Zemna Project са работилниците, които освен преживяване и обучение са и пространство за забавяне, творчество и свързване – както със себе си, така и със земята. Често хората си тръгват не само с красив природен шал, а и с усещане за вдъхновение, спокойствие и доверие в собствените си творчески способности.

Освен конкретни техники за естествено багрене и еко принт, хората се учат да наблюдават природата по нов начин. Да забелязват растенията около себе си, да разбират техните качества и да създават с повече търпение и осъзнатост.

Снимка: zemnaproject

Николета вярва, че дрехата е нещо много повече от облекло. Тя е втора кожа, която носим всеки ден. Когато е създадена от естествени материи и багрена с растения, тя носи различно усещане – за мекота, лекота и близост до природата.

Много жени споделят, че когато облекат такава дреха, се чувстват по-свързани със себе си, по-спокойни и по-естествени. Тя го потвърждава и за себе си, носейки такива дрехи. Природните багри носят сила. А когато носим нещо, създадено с внимание и уважение към природата, често започваме да проявяваме същото внимание и към самите себе си.



