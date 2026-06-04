Пеша, с метро, с кола или с велосипед? Начинът, по който се придвижваме всеки ден, казва много не само за навиците ни, но и за това как си представяме по-устойчивото бъдеще. Именно този въпрос зададохме в анкетата на LadyZone.bg, проведена в рамките на инициативата "Седмица на бъдещето" – мащабна кампания на bTV Media Group, посветена на по-добрия живот, устойчивите общности и отговорните решения за утрешния ден.

Отговорите на хората показват, че практичността продължава да бъде водещ фактор при избора на транспорт. Много от анкетираните споделят, че използват автомобил, защото работното им място е далеч от дома им или защото така пестят време в забързаното ежедневие. Други предпочитат метрото заради бързината и удобството му, особено в големия град.

Немалко хора обаче избират да вървят пеша. Причината не е само икономическа, а и свързана със здравето и удоволствието от движението. Някои от участниците в анкетата признават, че предпочитат разходката пред чакането по спирките.

"Харесва ми да се наслаждавам на времето, дори когато вали", отговаря една от анкетираните дами.

Въпросът защо велосипедът все още не е предпочитан избор също предизвиква интересни отговори:

"Невъзможно е! Ако отидем с колело, ще миришем на пот. Ние живеем в Тексас, Хюстън - влажност 90% - няма начин", казва мъж, който живее в чужбина.

Най-често хората посочват големите разстояния до работното място, липсата на удобна инфраструктура или чисто практични причини. Някои споделят, че не притежават велосипед, а други се притесняват, че след пътуване до офиса няма да се чувстват достатъчно комфортно за работния ден.

Анкетата е част от "Седмица на бъдещето", новата инициатива на bTV Media Group, която поставя фокус върху теми като устойчивия начин на живот, опазването на околната среда, технологиите, иновациите и личната отговорност към бъдещите поколения. Целта е да насърчи разговор за малките решения, които всеки от нас взема ежедневно – от начина, по който се придвижва, до навиците си у дома и на работното място.

Защото бъдещето не започва след десетилетия. То започва днес – с изборите, които правим всеки ден. И понякога един от тях е толкова прост, колкото решението дали да се качим в колата или да извървим пътя пеша.

Вижте всички отговори на анкетата във видеото тук: