Сезонът на абитуриентските балове официално започна, а с него идват и вечните въпроси – колко струва една незабравима вечер и заслужава ли си огромният разход? Екипът на Ladyzone.bg попита хората от всякакви възрасти колко пари са похарчили за своя бал и биха ли инвестирали сумата по различен начин днес.

Отговорите се оказаха повече от любопитни. Някои признаха, че почти не помнят колко е струвал балът им, други споделиха суми от около 500-1000 лева, а трети шокираха с бюджети от 10 до 13 хиляди лева за рокли, костюми, ресторанти и празненства.

„13 000 лева“, призна млада жена, а друга допълни, че само роклята ѝ е струвала между 3 000 и 4 000 лева. Имаше и хора, които категорично заявиха, че днес биха вложили тези пари много по-разумно – в пътувания, образование, ремонти, акции, биткойн или личностно развитие.

В евро сумите също не са никак малки. Випуск 2026 г. ще бъдат първите абитуриенти, които са платили приготовленията и самото събитие в новата валута.

Сериозна разлика се забелязва в разходите при двата пола - жените имат далеч повече - грим, прическа, рокля, шивач, празненство, фотограф и други, докато при мъжете тези „процедури“ са сведени до минимум. Основните харчове на мъжкия пол остават костюмът и самото празненство.

„Роклята е нещо, което никога повече няма да сложиш“, каза една от анкетираните. Според нея спомените и преживяванията са много по-ценни от скъпите тоалети и показността около бала.

Възрастен мъж, завършил през 1976 година сподели, че макар да не помни колко е струвал балът му тогава, той с усмивка си спомня колко специално преживяване е било това за него и завърши с пожелание към младите.

Вижте всички отговори в следващото видео.