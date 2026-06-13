Футболът и добрата храна винаги са били идеалният повод да се съберем с приятели. Именно тази емоция стои в основата на най-новата поредица – „Кулинарно Световно“!

Шеф Влади Тодоров ще поведе зрителите на кулинарно пътешествие, представяйки във всеки епизод по една емблематична рецепта от държавите, участващи в Световното първенство.

Първите спирки от това вкусно приключение са Белгия и Нидерландия, чиито традиционни ястия ще дадат началото на поредицата.

Кога и къде да гледате?

„Кулинарно Световно“ ще се излъчва от 13 юни до 19 юли, с общо 12 епизода. Всеки от тях ще ни отвежда в различна държава, за да разкрива нейните вкусове, традиции и кулинарна идентичност. Вместо голове и футболни тактики, в центъра на вниманието ще бъдат рецептите, които обединяват хората по света.

Големият финал – вие избирате победителя

В края на поредицата зрителите ще имат възможност да определят коя държава заслужава титлата в „Кулинарно Световно“. Онлайн гласуването ще се проведе в периода 19 - 24 юли, като всеки ще може да подкрепи любимата си рецепта.

Победителят ще бъде обявен на 25 юли в ефира на „Тази събота и неделя“, когато ще стане ясно коя държава е спечелила сърцата и вкусовете на зрителите.

Присъединете се към това вкусно пътешествие и открийте света чрез неговите най-обичани рецепти.

„Кулинарно Световно“ започва!