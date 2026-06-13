Футболът и храната винаги вървят ръка за ръка. Тази вечер погледите на феновете ще бъдат насочени към двубоя между Катар и Швейцария на Световното първенство, а ние можем да направим футболното преживяване още по-вкусно с две емблематични ястия от двете държави.

След часове феновете отново ще бъде разделени на два отбора – този път между катарски мачбус и швейцарско фондю. На терена предстои сблъсъкът между Катар и Швейцария. А у дома добрата домакиня вече се подготвя за не по-малко важното първенство – това в кухнята.

За да угоди на любимия си футболен запалянко, всяка отговорна съпруга може да подходи дипломатично и да не заема страна предварително. Вместо това ще „срещне“ двете държави на масата под формата на вкусни ястия: от катарска страна това е ароматният мачбус, а от швейцарска – апетитно фондю.

И докато коментаторите анализират тактиката и головите положения, вкъщи ще се води съвсем друга битка - коя чиния ще се изпразни първа. А ето как да приготвим традиционните ястия!

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Катар: Мачбус – ароматният ориз на Персийския залив

Мачбусът е едно от най-популярните ястия в Катар. Представлява ароматен ориз, приготвен с подправки като кардамон, канела, карамфил и шафран, към който най-често се добавя пилешко или агнешко месо.

Необходими продукти:

500 г пилешко месо

2 чаши басмати ориз

1 глава лук

2 домата

3 скилидки чесън

1 ч.л. канела

1 ч.л. кардамон

щипка шафран

сол и черен пипер

2 с.л. олио

Начин на приготвяне:

Запържете лука и чесъна до златисто. Добавете пилето и подправките. След няколко минути сложете доматите и малко вода. Оставете да къкри около 30 минути. Добавете ориза и гответе до пълното му омекване. Поднесете горещо, поръсен с пресен кориандър.

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Швейцария: Класическо фондю със сирена

Малко ястия са толкова символични за Швейцария, колкото фондюто. То събира приятели около масата също толкова успешно, колкото футболът събира фенове пред телевизора.

Необходими продукти:

300 г сирене Грюер

300 г сирене Ементал

200 мл сухо бяло вино

1 скилидка чесън

1 ч.л. царевично нишесте

1 багета

Начин на приготвяне:

Натрийте съда с чесъна. Загрейте виното и постепенно добавяйте настърганите сирена при непрекъснато разбъркване. Разтворете нишестето в малко вода и го прибавете към сместа за по-плътна консистенция. Поднесете с кубчета хляб за топене.

Кой ще спечели битката?

На терена фаворит изглежда Швейцария, която влиза в турнира с опитен състав и високи амбиции. Капитанът Гранит Джака дори заяви, че това може да бъде най-силното швейцарско участие на световни финали досега. От другата страна Катар е решен да покаже, че е научил уроците от домакинството през 2022 г. и да се бори за първите си точки на световно първенство. Докато чакате първия съдийски сигнал, можете да организирате собствено кулинарно дерби – ароматен катарски мачбус срещу топящо се швейцарско фондю. Независимо кой ще победи на терена, на масата със сигурност ще има победители!