Световното първенство по футбол вече е в разгара си, а след часове феновете отново ще бъде разделени на два отбора – този път между кленовия сироп и балканската скара! На терена предстои сблъсъкът между Канада и Босна и Херцеговина. А у дома добрата домакиня вече се подготвя за не по-малко важното първенство – това в кухнята.

За да угоди на любимия си футболен запалянко, всяка отговорна съпруга може да подходи дипломатично и да не заема страна предварително. Вместо това ще „срещне“ двете държави на масата – под формата на вкусни ястия: от канадска страна ароматният Poutine (путин), а от босненска – Cevapi (чевапи).

И докато коментаторите анализират тактиката и головите положения, вкъщи ще се води съвсем друга битка - коя чиния ще се изпразни първа.

А ето как да приготвим традиционните ястия.

Poutine

Ястието произлиза от селските райони на Квебек в края на 50-те години на миналия век. На френски диалект думата се превежда като "странна смесица". И до днес остава едно от най-разпознаваемите канадски ястия и представлява пържени картофи със сирене и сос грейви.

Как да го приготвим:

700–800 г картофи

150–200 г бяло сирене

400 мл телешки или пилешки бульон

1 с.л. брашно

1 с.л. масло

сол и черен пипер на вкус

Снимка: instagram/skydencook

Нарязваме картофите на дебели пръчици и леко ги подсушаваме. Изпържваме ги до много хрупкави.

За соса - разтопяваме маслото, добавяме брашното и бъркаме минута. Наливаме бульона постепенно до леко сгъстяване. Подправете с пипер.

Изсипваме картофите в дълбока чиния, добавяме сирене и заливаме с горещото грейви. Наслаждаваме се на ястието, докато още е топло.

Cevapi

Ястието е сред най-известните босненски специалитети - малки печени кебапчета, сервирани с лепиня (традиционна плоска питка), суров лук и често айвар. Името произлиза от персийската дума за "кебап", а техниката е пренесена в региона по време на Османската империя

Как да го приготвим:

500 г телешка кайма (или телешка + агнешка, в съотношение 70/30)

1 ч.л. сол

½ ч.л. черен пипер

¼ ч.л. сода бикарбона

1–2 с.л.студена вода

Снимка: iStock

Смесваме всичко и месим около 3–4 минути. Оставяме в хладилник поне 1 час (най-добре около 4-12 часа). Не бива да прекаляваме с подправките, за да изпъкне месото. Содата помага за по-пухкава текстура.

Оформяме цилиндърчета с дължина около 6–8 см и дебелина около 2 см и печем на силно загрята скара/грил тиган до получаване на хубав загар.

Сервираме със леко затоплена лепинята, ситно нарязан лук и айвар по желание.