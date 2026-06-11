След броени часове започва Световното първенство по футбол - спортното събитие, което цял свят очаква със затаен дъх. Телевизорите ще работят на пълни обороти, бирата ще се лее в изобилие, футболните страсти ще кипят. А милиони двойки по света ще бъдат поставени пред най-голямото си изпитание (след избора на цвят за кухнята).

През 2026 година Мондиалът ще бъде най-големият в историята - с 48 отбора, повече мачове и повече поводи за футболни емоции отвсякога. Турнирът ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико и ще предложи цели 104 срещи. Това означава и, че ако не се подготвите за отношенията с половинката си навреме – като примерна приятелка и съпруга, рискувате да започнете първенството като влюбена двойка и да го завършите като истински съперници.

Ето какво е може да споделяте и какво не пред любимия си, докато той гледа разпалено поредната футболна среща.

Никога не казвайте: „Това е само един мач“

За футболния фен няма такова нещо като „само един мач“. Има решаващ мач, много решаващ мач, исторически и мач, който „ако го изпусна, няма да мога да спя три дни“.

Така че, в никакъв случай не бива да омаловажаваме отборите и тяхната игра. Както и пристрастията на половинката си.

Не задавайте въпроси по време на дузпа

Има моменти, в които човешкият мозък просто отказва да обработва информация. И не само при турбуленция в самолет или по време на данъчна проверка. Но и особено, и най-вече, когато любимият отбор бие дузпа в 93-тата минута!

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Използвайте рекламите стратегически

Съществените разговори по време на световно първенство се водят само в рекламните паузи. Тогава могат да бъдат обсъдени:

семейният бюджет

летните почивки

боядисването на хола

евентуално и смисълът на живота

Но след подновяване на играта разговорът автоматично се замразява до следващото прекъсване.

Изберете си любимец

Дори да не разбирате нищо от футбол, изберете си отбор. Може да е заради цвета на екипа, красивото знаме или просто заради името на държавата. Това няма толкова значение - важното е след първия гол може драматично да заявите: „Казах ли ти, че тези ще стигнат далеч!?“

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Храната и напитките като „миротворци“

Най-големите футболни конфликти са предотвратени благодарение на пица, крилца и бира. Това може и да не е официално документирано исторически, но е факт, който всички знаем. Така че, ако искате спокойна футболна вечер, добре е да осигурете достатъчно храна, и бира. И още малко храна.

Приемете, че ще има странни реакции

Напълно нормално е възрастен човек, който обаче е футболен запалянко, да празнува гол срещу държава, която никога не е посещавал, да се ядосва на телевизора или пък да обяви съдията за „най-слабия човек на планетата“. А малко след това да заяви, че футболът е най-великото изобретение на човечеството. Това е част от магията на Мондиала.

Финален съдийски сигнал

Световното първенство е не просто футболен турнир. То е социален експеримент, тест за търпение и ежегодно доказателство, че любовта може да оцелее дори след четири часа анализи защо съдията е сбъркал в 67-ата минута.

Затова вземете одеяло, пригответе пуканките и направете място на дивана. И ако подходите с чувство за хумор, има голям шанс да преживеете Мондиала заедно. А ако пък любимият отбор на половинката ви стане световен шампион – дори може да получите силна прегръдка!